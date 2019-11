Noch sportlicher wird das Heck des Toyota GR Supra mit dem Carbon „Racing“ Heckflügel mit oder ohne optionalem Gurney Flap. Die hochfeste und langlebige Leichtbau-Konstruktion mit Aluminiumfüßen erhöht den Abtrieb an der Hinterachse und verleiht dem Heck einen bulligeren Auftritt. Das aerodynamische Pendant bildet der besonders einfach zu montierende AC Schnitzer Frontsplitter. Der in ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) gefertigte matt schwarze Splitter kommt ohne weitere Lackierung aus. Auch er sorgt für nochmals verbesserte Abtriebswerte und lässt die Karosserie des Toyota GR Supra noch geduckter wirken. Den Abschluss des AC Schnitzer Aerodynamikprogramms für den Toyota GR Supra bilden die Kennzeichenhalterung für das vordere Kennzeichen und die Carbon Bonnet Vents. Diese Luftauslässe zur Motorraumentlüftung sind dreieckig geformt und werden rechts und links in der Motorhaube platziert. Damit wird die Abluftsituation des Triebwerks noch einmal verbessert.

Agilität und Fahrdynamik steigern wir mit einem RS Gewindefahrwerk, das stufenlos höhenverstellbar sowie in Zug- und Druckstufe einstellbar ist. In Verbindung mit der gleichzeitigen Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts, durch eine Tieferlegung um 25 mm an Vorder- und Hinterachse verbessert sich maßgeblich das Kurvenhandling und auch der Fahrspaß mit dem Toyota GR Supra wird erhöht. Gleichzeitig bietet das AC Schnitzer RS Gewindefahrwerk einen hohen Restfederweg und einen guten Fahrkomfort, wodurch es im Alltag ebenso gut einsetzbar ist, wie auf der Rennstrecke.



Für die rein optische Lösung ist darüber hinaus auch ein Fahrwerksfedernsatz im Angebot, der das Fahrzeug ca. 15 mm tieferlegt. Auch wenn alle AC Schnitzer Komponenten für den Toyota GR Supra als einzelne Teile eines Baukastensystems zur Verfügung stehen, empfehlen wir passend zu den Fahrwerkslösungen die von unseren Ingenieuren getesteten Rad- Reifenkombinationen.



Zur Auswahl stehen Felgen in 20 Zoll Größe als AC1 Leichtmetallfelgen in BiColor oder Anthrazit bzw. AC3 Leichtbau-Schmiedefelgen in Silber/Anthrazit oder Anthrazit/Silber. Für das Interieur bieten wir Aluminium Accessoires, wie Schaltwippen, eine Pedalerie mit passender Fußstütze, einen Keyholder und ein Cover für das iDrive System Controller an.