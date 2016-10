Stille heisst nicht Untätigkeit!Wiesmann by Dähler

SPORTcars 17.10.2016 - Auch wenn es still geworden ist in all den Monaten um die «Manufaktur der Individualisten», heisst dies nicht, dass wir bei Dähler Design & Technik GmbH untätig sind. Im Gegenteil. In stiller und leiser Art und Weise betreuen wir unsere langjährigen und loyalen Wiesmann-Kunden mit ihren einmaligen und tollen Wiesmann-Fahrzeugen mit allen Mitteln, die uns seit der Involvenz der Wiesmann-Manufaktur noch zur Verfügung stehen. Dähler Design & Technik GmbH aus Belp bei Bern in der Schweiz kümmert sich weiterhin um die gesamte Wiesmann-Reihe: Wiesmann Roadster MF25/28/30 (heute bereits «Youngtimer»), Wiesmann Roadster MF3, Wiesmann Roadster & GT MF4/-S, Wiesmann Roadster & GT MF5 sowie alle Wiesmann Spezial- und Anniversary-Fahrzeuge.

Diese höchst individualisierten Fahrzeuge repräsentieren nach wie vor die ganze Bandbreite sportli- cher Coupés und Roadster – hergestellt in Handarbeit. Die Marke und Firma Wiesmann steht dank einer neuen Investorengruppe kurz vor der Neupositi- onierung. Die Zukunft wird zeigen, in welche Richtung es gehen wird. Es ist uns daher ein grosses Anliegen, allen aktuellen BesitzerInnen und FahrerInnen eines Wiesmann Roadster oder GT mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Beim Unterhalt und der P ege wie auch bei der Reparatur und bei der individuellen Optimierung mit Einzelkomponenten bis hin zur spezi schen Abstimmung als Komplettfahrzeug. Trotz der Tatsache, dass zur Zeit (noch) keine neuen Fahrzeuge der Marke Wiesmann produziert und aufgebaut werden, besteht die Nachfrage bei bestehenden Kunden in der Schweiz und im Ausland nach noch mehr Individualität für ihren Wiesmann Roadster oder ihr Wiesmann Coupé.

Für alle Wiesmann-Modelle entwickelte Dähler in all den Jahren Optimierungen und Individualisie- rungen, die grösstenteils europaweit homologiert wurden. Das komplette Angebot für Wiesmann von Dähler hier im Detail aufzuführen würde den Rahmen sprengen. Aber zumindest das breite Angebot an (auch heute noch lieferbaren) Leistungssteigerungen «built by dÄHLer» – auf Wunsch immer mit der passenden Edelstahlabgasanlage kombiniert – ist in folgender Tabelle ersichtlich:

Wiesmann Modelle Standard MF3 343 PS/338 HP/365 Nm

MF4 4,8l V8 367 PS/361 HP/490 Nm

MF4 TwinTurbo V8 407 PS/401 HP/600 Nm

MF4-S 420 PS/414 HP/400 Nm

MF5 V10 507 PS/500 HP/520 Nm

MF5 TwinTurbo V8 555 PS/547 HP/680 Nm

Power Level 1 Power Level 2 Power Level 3 357 PS/352 HP/380 Nm

390 PS/385 HP/500 Nm

460 PS/454 HP/700 Nm

450 PS/445 HP/420 Nm

542 PS/535 HP/555 Nm

625 PS/616 HP/780 Nm 363 PS/358 HP/385 Nm

400 PS/395 HP/510 Nm

490 PS/483 HP/730 Nm

465 PS/459 HP/445 Nm

562 PS/554 HP/575 Nm

655 PS/646 HP/810 Nm 367 PS/361 HP/390 Nm

410 PS/404 HP/520 Nm

520 PS/513 HP/770 Nm

–

–

680 PS/671 HP/860 Nm

Für eine weitere Steigerung der Agilität sorgt das auf das auf jeden Wiesmann abgestimmte Ge- windefahrwerk «built by dÄHLer», das eine Anpassung des Höhenstandes sowie eine in 16 Stufen einstellbare Zug- und Druckstufe bietet (kann separat und unabhängig voneinander eingestellt wer- den). Mit den beinahe unzähligen verschiedenen Einstellungen kann der Roadster oder GT optimal auf die Besonderheiten der Strecke(n) und die Vorlieben des Fahrers eingestellt werden. Zusätzlich verbauen wir unsere bewährte 8-Kolben-Hochleistungsbremsanlage mit bis zu 400 Millimeter gros- sen Bremsscheiben – ebenfalls «built by dÄHLer».

Insbesondere für die MF5-Modelle bieten wir Spoiler an Front und Heck zur Erhöhung des Abtriebes und zur spürbaren Verbesserung der Fahrbahrkeit und Präzision bei hohen Geschwindigkeiten. Und auch beim Interieur wird auf Kundenwunsch «Hand angelegt», im wahrsten Sinne des Wortes, immer mit dem gewissen «dÄHLer-Touch». Die Verbesserungen der Audioanlagen runden das Individualisierungs-Programm ab.

Zusammen mit «powered by dÄHLer» (Leistungssteigerungen für BMW-Motoren) wird «built by dÄHLer» immer mehr zum Prinzip. Nach Gewindefahrwerken, Hochleistungsbremsanlagen und Edelstahlabgasanlagen aus eigener Entwicklung und Produktion steht auch das erste Rad aus eigener Fertigung bereit: «dÄHLer CDC1». Für Wiesmann Roadster und GT in den Dimensionen 9,0 x 20 (VA) und 10,5 x 20 (HA) oder 9,0 x 21 (VA) und 10,5 x 21 (HA)!

Summa summarum stellen Wiesmann-Sportwagen auch heute noch vergleichbare «Konkurrenz- produkte» (wenn es denn diese wirklich gibt) klar in den Schatten. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung verstehen die Spezialisten aus Belp bei Bern eben diese komplexe Interaktion aller Komponenten. Der Fokus von Dähler Design & Technik GmbH liegt eindeutig auf Sportlichkeit. Somit ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich im Laufe der Jahre mit Wiesmann, der Manufaktur für Individua- listen, seit 1999 (erster Import in die Schweiz und Stützpunktpartner für die Schweiz) eine äusserst konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit entwickelt hat.



Weitere Informationen direkt über: Dähler Design & Technik GmbH Viehweid CH-3123 Belp bei Bern | Fon +41 (0)31 819 88 77, Fax +41 (0)31 819 88 78 | Internet: http://www.daehler.com | info@daehler.com