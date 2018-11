Stage 3-Upgrade-Turbo für Hyundai i30 N

Stage 3-Upgrade-Turbo für Hyundai i30 N Foto: TurboZentrum

SPORTcars 02.11.2018 - Mit dem i30 N hat Hyundai derzeit ein brandheißes Eisen im Kompaktklasse-Feuer. Bereits werksseitig geht der Koreaner mit 250 PS – in der Performance-Variante sogar mit 275 PS – und 353 Nm maximalem Drehmoment an den Start. Die Power-Spezialisten des TurboZentrums aus Berlin fachen das i30 N-Feuer nun nochmals an, haben sie für den schnellen Asiaten doch ab sofort ein Plug & Play-Turbolader-Upgrade im Programm. Der Stage 3-Upgrade-Turbo ist sofort einbaufertig und pusht die Leistung des 2,0-Liter-Vierzylinders (in Kombination mit einer obligatorischen Softwareabstimmung) auf mehr als 400 PS!

Stage 3-Upgrade-Turbo für Hyundai i30 N Foto: TurboZentrum

Stage 3-Upgrade-Turbo für Hyundai i30 N Foto: TurboZentrum

Dabei werden das Verdichter- und Abgasgehäuse CNC gefräst, sowie – dazu passend – ein größeres, gefrästes Verdichterrad mit „Extended Tip“-Technologie sowie ein größeres Abgasrad verbaut.



Im Zuge der Optimierung werden auch die Spaltmaße optimiert und es hält eine speziell beschichtete Gleitlagerung Einzug, welche insbesondere die Trockenlaufeigenschaften signifikant verbessert und damit für ein langes Lader-Leben bürgt. Abschließend erfolgt eine hochpräzise Feinwuchtung nach dem TurboZentrum-Standard, welcher weit über den Herstellervorgaben liegt.

Stage 3-Upgrade-Turbo für Hyundai i30 N Foto: TurboZentrum

Das Ergebnis ist ein Turbolader, welcher deutlich mehr Leistung bei gleichen Einbaumaßen erreicht und diese durch verstärkende Modifikationen auch halten kann!



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie direkt bei: TurboZentrum GmbH | Semmelweißstr. 56-64 | 12524 Berlin (Altglienicke) | Tel.: +49 (0) 30 / 991 94 99 94 | Fax: +49 (0) 30 / 991 94 99 98 | E-Mail: info@turbozentrum.de | www.turbozentrum.de

Stage 3-Upgrade-Turbo für Hyundai i30 N Foto: TurboZentrum