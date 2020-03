SPORTcars

SPOFEC schärft den Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan by SPOFEC Foto: SPOFEC

SPORTcars 19.03.2020 - Die SPOFEC Designer haben in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass sie den aktuellen Rolls-Royce Modellen mit ebenso geschmackvollen wie aerodynamisch effizienten Karosseriekomponenten eine noch außergewöhnlichere Optik verleihen können. Dieser Linie blieben sie auch bei der Entwicklung der OVERDOSE Breitversion für den Cullinan treu. Um eine perfekte Passform und Oberflächenqualität zu erzielen, werden alle Aerodynamikteile in Erstausrüstungsqualität aus Pur-R-Rim produziert. Die SPOFEC Frontschürze wurde so konzipiert, dass sie den Serienstoßfänger komplett ersetzt. Ihre markante Formgebung verleiht dem Cullinan nicht nur ein noch markanteres Gesicht, sondern reduziert bei hohem Tempo auch den Auftrieb an der Vorderachse.

Rolls-Royce Cullinan by SPOFEC Foto: SPOFEC

Rolls-Royce Cullinan by SPOFEC Foto: SPOFEC

Mit einer Breite von 2,12 Meter an der Hinterachse, stolze 12 Zentimeter mehr als beim Serienauto, wird das veredelte Luxus-SUV zu einem Eyecatcher par excellence. Die geschwungenen OVERDOSE Verbreiterungen, die den Cullinan vorne zehn Zentimeter breiter machen, schaffen rundum Raum für SPOFEC SP2 Räder der Kingsize-Dimension 10Jx24, die mit High Performance Straßenpneus im Format 295/30 R 24 bestückt sind. Die Leichtmetallfelgen mit zehn Doppelspeichenpaaren werden, um höchstmögliche Festigkeit zu erzielen, von US-High-End-Räderspezialist Vossen in einem aufwendigen Schmiedeverfahren produziert. Zusätzlich wird maximale Vielfalt geboten, sind diese Räder doch in vielen verschiedenen Farbvarianten erhältlich, wahlweise auch mit gebürsteter oder polierter Oberfläche.

Rolls-Royce Cullinan by SPOFEC Foto: SPOFEC

Optimal abgestimmt auf die 24 Zoll Räder des Cullinan mit OVERDOSE Breitversion ist das SPOFEC Steuermodul für die Luftfederung. Gegenüber der Serie wird das SUV um ca. 40 Millimeter abgesenkt. Durch den tieferen Schwerpunkt wird das Handling noch agiler und sicherer.



Den perfekten Übergang zwischen den vorderen und hinteren OVERDOSE Verbreiterungen bilden passend dazu geformte Seitenschweller. Zusätzlich lassen sie den Fünftürer auch tiefer und gestreckter erscheinen. Die Heckansicht erhält mit dem dezenten Spoiler und dem Diffusor, der das serienmäßige Mittelteil der Serienheckschürze ersetzt, einen Touch von Racing-Look.