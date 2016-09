SPEED-BUSTER schärft den GTI Clubsport

SPORTcars 23.06.2016 - Mit dem Golf GTI Clubsport S hat VW erst kürzlich einen neuen Rundenrekord auf der legendären Nordschleife aufgestellt – er ist der schnellste Fronttriebler. Im April 2016 umrundete der sportliche GTI den Nürburgring in einer Zeit von 7:49:21 Minuten und konnte sich damit gegen die Konkurrenz von Renault, Seat und auch Honda durchsetzen, die sich zuvor einen Kampf um die Bestmarke geleistet hatten. Im Normalfall zwar 45 PS / 33 kW schwächer, aber nicht viel weniger sportlich ist die Standard-Variante des GTI Clubsport.

Der turboaufgeladene 2,0-Liter-Vierzylinder unter deren Haube leistet ab Werk 265 PS / 195 kW. Obwohl der Clubsport damit bereits in der gehobenen Liga der kompakten Sportler spielt, sehen die Chiptuning-Spezialisten von SPEED-BUSTER aus Sinzig noch weiteres Optimierungspotenzial.



Die neue Leistung von 326 PS / 240 kW und das ebenfalls gesteigerte Drehmoment von nunmehr 415 Nm (zuvor 350 Nm) ist der Multikanal-Chiptuning-Box zu verdanken, welche über eine fahrzeugspezifische Parametrie verfügt. Selbstverständlich bleibt der temporäre Overboost-Leistungschub des GTI Clubsport auch bei Installation einer SPEED-BUSTER-Chiptuning-Box erhalten, sodass der heiße Golf kurzzeitig noch mehr Power entwickelt.

Der Anschluss der SPEED-BUSTER-Chiptuning-Box erfordert wenig Aufwand und erfolgt mit Hilfe eines fahrzeugspezifischen Kabelbaums samt originaler Steckverbindungen, der ebenso im Lieferumfang enthalten ist wie eine zweijährige Motorgarantie.



Durch den Einsatz neuster Mikroprozessor-Technologie verarbeitet die SPEEDBUSTER-Box die von den Sensoren des Golfs gelieferten Daten bei aktiviertem Tuning in Echtzeit, bevor sie in modifizierter Form zurück zum Motor-Steuergerät übermittelt werden. Neben den Leistungs- und Drehmoment-Werten verbessert die Chipbox im Übrigen sogar die Effizienz des Triebwerks, was sich in einer möglichen Reduzierung des Verbrauchs von bis zu einem Liter niederschlägt.



Zudem ist optional eine Erweiterung der Chiptuning-Box verfügbar, die eine Smartphone-Steuerung via spezieller App ermöglicht. Damit erhöhen sich die Kosten für die Chiptuning-Box von 549,- Euro um ein Aufpreis von 50,- Euro.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie bei: SPEED-BUSTER GmbH & Co. KG | Mosaikweg 18 | 53489 Sinzig | Tel.: +49 (0) 26 42 / 999 111 | Fax: +49 (0) 26 42 / 999 555 | E-Mail: info@speed-buster.de | Web: www.speed-buster.de