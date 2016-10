Seat Leon ST FR by DF Automobile

Seat Leon ST FR by DF Automobile Foto: DF Automobile

SPORTcars 10.10.2016 - Die Firma DF Automotive in Flensburg hat sich in den zehn Jahren ihres Bestehens einen weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinausgehenden Namen als Online-Experte für sportliches Autozubehör gemacht. Mit der immer weiter optimierten und damit überaus kundenfreundlichen Teilesuche wurde der Kauf von Tuningzubehör einfach und komfortabel. Neben der Qualität sämtlicher angebotenen Teile aus den Bereichen Felgen und Räder, Sportauspuffsysteme und Sportfahrwerke – alles von namhaften Markenherstellern – legen die Nordlichter allergrößten Wert auf absolut kompetenten Service.

Seat Leon ST FR by DF Automobile Foto: DF Automobile

Seat Leon ST FR by DF Automobile Foto: DF Automobile

Diesmal geht es um die Präsentation eines von DF Automotive getunten Seat Leon ST FR, den sportlichen Variant mit Biss aus Spanien, der übrigens einer der konzerninternen „Nebenbuhler“ des Golfs ist. Das 1.8-Liter-TFSI-Triebwerk stellt „gechipt“ 210 PS (= 154 kW) Leistung sowie 310 Nm Drehmoment zur Verfügung. Ferner ist der Iberer mit OZ Superturismo-Felgen der Dimension 8,5 x 20 Zoll, bespannt mit Syron Race 1 Plus in 235/30 R20, sowie einem KW-Gewindefahrwerk der Variante 1 ausgestattet.



Darüber hinausgehende Informationen zu diesem spanischen Donnervogel direkt bei DF Automobile GmbH & Co. KG | Marie-Curie-Ring 13 | 24941 Flensburg | Telefon 0461 / 40 68 45-0 | Telefax 0461 / 40 68 45-29 | E-Mail info@df-automotive.de | Internet: http://www.df-automotive.de