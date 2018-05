Schwarzer Ritter: 880 PS im Posaidon E63 RS 830+

Schwarzer Ritter: 880 PS im Posaidon E63 RS 830+ Foto: Posaidon

SPORTcars 24.05.2018 - Bei AMG werden die großvolumigen V8-Triebwerke seit einigen Jahren sukzessive in quasi allen Baureihen durch eine Variante des vier Liter großen Biturbo-V8 ersetzt. Dies war auch beim Generationswechsel des E 63 in vergangenen Jahr der Fall. Unter der Haube des Topmodells der Baureihe 213 arbeitet die M177 DE40AL-Variante dieses Triebwerks und leistet mindestens 571 PS, im E 63 S sogar 612 PS. Dass dies jedoch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist, hat Posaidon nun mit dem hier gezeigten E63 RS 830+ eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Während die Mercedes-Spezialisten aus Mülheim-Kärlich die Optik der Sportlimousine wie gewohnt unangetastet ließen, realisierten sie hinsichtlich des Triebwerks tiefgreifende Optimierungen: Zum einen wurde die Software angepasst und zum anderen einige Hardware-Komponenten durch leistungsfähigere ersetzt. Kernstück des Umbaus stellen die hauseigenen Upgrade-Turbolader dar. Passend dazu erweiterte Posaidon die Ladeluftkühlung. Zudem erhielt der AMG E 63 im Zuge der Transformation zum E63 RS+ eine optimierte Downpipe sowie einen Sportluftfilter und ein Ansaugluft-Kit. Ergebnis dieser Maßnahmen ist eine Leistung von satten 880 PS, die genügen, um den großen AMG auf eine Höchstgeschwindigkeit von 358 km/h zu beschleunigen. Das maximale Drehmoment steigt ebenfalls stark an, es beträgt nun bullige, elektronisch begrenzte 1.200 Nm. Damit das Getriebe von diesem nicht überfordert wird, erhielt es Verstärkungen, sowohl durch Software- als auch durch Hardware-Modifikationen.

Optisch fuhr der AMG schon ab Werk fuhr mit einigen feinen Extras vor. So besitzt er dank der gesetzten Kreuzchen bei den beiden Carbon-Exterieur-Paketen zahlreiche Komponenten aus dem beliebten Leichtbau-Werkstoff wie etwa den Splitter in der Frontschürze, die Heckspoilerlippe oder den Diffusoreinsatz, die sich mit ihrem gräulichen Look von der schwarzen Karosserie absetzen. Passend zu der Lackierung steht der E 63 auf den ebenfalls aufpreispflichtigen AMG-Schmiederädern in 9,5x20 Zoll ET25 und 10x20 Zoll ET55 mit mattschwarzen Y-Speichen sowie glanzgedrehtem Felgenhorn. Die Bereifung misst 265/35 ZR20 und 295/30 ZR20.



Erhältlich ist der Umbau übrigens nicht nur für den E 63, sondern ebenso für weitere AMG-Modelle mit dem M177-Triebwerk, beispielsweise den S 63 oder den neuen G 63.



Alle weiteren Informationen unter: POSAIDON GmbH & Co. KG | Fraunhofer-Str. 13 | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: 0261 / 921 66 80 0 | Fax. 0261 / 921 66 80 2 | E-Mail: info@posaidon.de | www.posaidon.de