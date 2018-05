RENNtech - Mercedes-AMG GT

RENNtech - Mercedes-AMG GT Foto: RENNtech

SPORTcars 24.05.2018 - Es muss nicht immer der Porsche 911 sein. Wer ein erstklassiges deutsches Sportcoupé fahren möchte, der findet seit 2015 in Form der Mercedes-AMG GT-Baureihe eine hervorragende Alternative zu dem Klassiker aus Zuffenhausen. Als Heimat des Affalterbachers, insbesondere des Topmodells GT R, gilt unter anderem die Nürburgring Nordschleife. Wie viele Hersteller, hat auch das vor allem auf Mercedes-Tuning spezialisierte Unternehmen RENNtech in unmittelbarer Nähe des legendären Rundkurses ein Entwicklungs- und Testzentrum.

RENNtech - Mercedes-AMG GT Foto: RENNtech

RENNtech - Mercedes-AMG GT Foto: RENNtech

Mit diesen erstklassigen Voraussetzungen hat RENNtech ein dementsprechend großes Tuning-Portfolio für den Sportwagen entwickelt. Kernstück ist das breit gefächerte Leistungssteigerungs-Angebot: Möglich sind je nach Modell 612 PS bis hin zu brachialen 825 PS im auf den Bildern gezeigten RENNtech AMG GT R R825. Das maximale Drehmoment steigt auf mindestens 730 Nm und bis zu 850 Nm in der höchsten Ausbaustufe. Die Performance-Packages, welche diese Leistungssteigerungen ermöglichen, sind ein Software-Upgrade für das Motorsteuergerät, eine Downpipe mit 200-Zellen-Kat, Blow-off-Valves, High-Performance-Luftfilter mit hoher Durchflussrate, sowie ein in drei Stufen verfügbares Turbo-Upgrade. Hinzu kommt die Anhebung der Vmax-Abriegelung. Damit sie nicht durch die gesteigerte Leistung des 4,0-Liter-Biturbo-V8 überfordert werden, erhalten zudem das Getriebe und die Kupplung eine Verstärkung.

Foto: RENNtech

Neben technischen Optimierungen veredelt RENNtech den GT R nun auch optisch. Im Rahmen der Top Marques 2018 in Monaco feierte das Aero Package Weltpremiere: Es umfasst Frontschürzen-Canards, Seitenschweller, einen zweistufigen groesseren Heckflügel sowie einen erweiterten Diffusor, der ihn noch sportlicher auftreten lässt und weiteres aerodynamisches Potenzial entfaltet.



Eine perfekte Ergänzung stellt der neue Radsatz für die AMG GT Modelle dar. Die geschmiedeten, von RENNtech in-house designten RPS 10.2-Felgen werden bei VOSSEN exklusiv für das Unternehmen gefertigt. Ihre Dimensionen betragen 10x19 und 12x20 Zoll, wobei die aufgezogenen Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP Semislick-Reifen der Abmessungen 285/30 ZR19 und 335/25 ZR20 jederzeit reichlich Grip generieren. Mit ihrem Finish in Satin Black und optionalen Akzenten in Green Hell Magno fügen sich die Felgen bestens in den typischen „Grüne-Hölle“ - Look des GT R ein.

Doch nicht nur für den GT R, sondern auch für alle anderen AMG GT-Modelle gibt es verschiedene Aerodynamik-Anbauteile und Felgen-Pakete in schier endlosen Farbkombinationen.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen gibt es bei: RENNtech Europe GmbH | Gewerbepark am Nürburgring | Gottlieb-Daimler-Straße 11 | 53520 Meuspath | E-Mail: sales@RTEU.de | Tel: +49 (0) 2691-45999-20