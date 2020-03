SPORTcars 16.03.2020 - Der Edeltuner JB Car Design in Alsdorf bei Aachen hat sich seit 1988 einen weit über Aachens Grenzen hinaus wohlbekannten Namen mit unvergleichlichen Unikaten von Porsche-, Ferrari- & Lamborghini-Modellen zum “ Sportwagen nach Maß“ gemacht. Aber auch der Classic-Sektor wird dort bedient. Das eingespielte Team – unter der Federführung von Gründer und Inhaber Jürgen BECKERS – baut nun den RAM 1500 in einer Kleinserie von 28 Unikaten innerhalb von sechs Monaten zu einer kompromisslosen limited Edition nach Kundenwunsch um, die ihresgleichen sucht.

Alle Pick-ups werden in der, von JB Design, neu kreierten und einzigartigen “Stone-crunch“ Lackierung, die in allen RAL- Farbtönen erhältlich ist, wahlweise auch in Bi-Color lackiert. (Lackierung für alle Marken ab 4.700,- EUR).



Der JB-LIMITED-RAM-Umbau beinhaltet eine massive, der 3-Zoll-Karosserieerhöhung, angepasste Front- und Heckstoßstange mit Abschleppösen sowie Nebelscheinwerfern und Arbeitsleuchten (5.950,- EUR). Die Frontstoßstange weist eine per Fernbedienung steuerbare, elektrische Seilwinde mit sechs Tonnen Zugkraft auf und am Heck wurde eine 3,5t-Anhängerkupplung montiert. Zum Ausgleich der Lade- und Stützlast ist an der Hinterachse ein fernbedienbares Luftfahrwerk installiert (1.870,- EUR). Für den Einstieg sind elektrische & LED-beleuchtete Seiten-Boards montiert (2.950,- EUR).