Der Bausatz besteht aus 50 Teilen und ist bei dem ersten realisierten Exemplar, einem 720S Spider, in der nochmals exklusiveren Stealth Edition installiert. Alle Komponenten sind aus Carbon gefertigt und da TopCar auf eine farbige Lackierung verzichtet, ist die gräuliche Faserstruktur des Werkstoffs bestens ersichtlich, womit ein toller Kontrast zu der dunkelgrünen Lackierung der Karosserie entsteht. Den Bug veredeln ein Schürzeneinsatz, Rahmen für die Scheinwerfer-Lufteinlass-Kombination sowie eine mehrteilige Spoilerlippe und ein Frontdeckel mit seitlichen Kiemen. Besonders großflächig sind die seitlichen Aufsätze für den Flankenbereich, die auf den Türen teilweise fast bis zur Gürtellinie reichen. Das Heck veredeln ein Diffusor, Blenden für die Abdeckungen unterhalb derer der Achtzylinder liegt, Einsätze für die Schürze und ein Heckflügel, der zwei auffällige Finnen trägt – in Anlehnung an das TopCar-Logo, einen Hai. Eine perfekte Abrundung des neuen Designs sind die geschmiedeten TopCar Fury Style-Felgen in 9x20 Zoll und 11,5x21 Zoll mit Hochleistungsbereifungen in 255/30 ZR20 und 325/25 ZR21.