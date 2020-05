SPORTcars

Porsche 991.2 turbo s by Regula Exclusive

Porsche 991.2 turbo s by Regula Exclusive Foto: Regula Exclusive

SPORTcars 20.05.2020 - Dass die drei magischen Zahlen 911 mit all ihren darauf folgenden „Ablegern“ eine Legende sind, bedarf an dieser Stelle wohl keiner Debatte. Porsche hat sich mit „dem Elfer“ ohne jeden Zweifel ein Denkmal gesetzt. Umso mehr ist die Initiative der Firma Regula Exclusive in Iserlohn zu begrüßen, diese Legende auf vier Rädern aufzuwerten. Unter der Federführung von Kai SCHUMACHER, der das Geschäft am neuen Standort am 01.09.2018 übernommen hat, ist Regula Exclusive nach wie vor der Inbegriff für Tuningteile von höchster Präzision.

Das Objekt der Begierde ist diesmal ein Facelift-Modell des Porsche 991.2 turbo s. Ihm hat das Regula Exclusive-Team je eine aus flexiblem Polyester nach hauseigenem Design gefertigte Front- und Heckstoßstange mit Innencarbon verpasst. Diese Kreationen passen ausschließlich am turbo und am turbo s. Für die Front- und Heckstoßstange werden 3.999 Euro aufgerufen. Die Seitenschweller sind in seriellem Zustand. Das Räderwerk – Schmidt-Felgen namens FS-Line mit fünf Doppelspeichen in 21 Zoll.

