Die Firma Black Box-Richter im österreichischen Schardenberg und ihr Inhaber Mingo RICHTER sind bekannt für Folierungen der wirklich außergewöhnlichen Art. In Kooperation mit HGP Turbonachrüstung sowie 811 design, wurde ein Porsche Cayenne von der Firma Nebulus sowohl leistungsgesteigert als auch perfekt foliert. Dem Objekt der Begierde – dem Porsche Cayenne - hat das Black Box-Richter-Team nun ein neues Design verpasst.

Für die Leistungssteigerung hat man sich aus dem Regal von HGP Turbo in Ohmden bedient. Nach der Anpassung der Motorsteuerung und der Aufhebung der Vmax-Begrenzung wurden ein großvolumiger Luftfilterkasten sowie ein Sportluftfiltereinsatz, jeweils mit „HGP-turbo“-Schriftzug, installiert. Großvolumige Ansaugschläuche (in Blau oder Schwarz) findet der interessierte Beobachter ebenso wie Ansaugstutzen mit vergrößertem Querschnitt vor den Turboladern. Die Serienturbolader wurden dahingehend bearbeitet, dass größere Turbinenwellen und ebensolche Verdichterräder verbaut wurden. Ferner verstärkte Axiallager und vergrößerte Turboladereingänge. Auch die Ladedrucksensoren wurden geändert. Das Ganze natürlich mit dem Segen des TÜVs. Die Diagnosefähigkeit des Fahrzeuges bleibt vollständig erhalten, ein Überschreiben des Herstellers ist nicht möglich. Auf Wunsch ist die Leistungssteigerung von 962 PS (= 707 kW) und 1.250 Nm jederzeit rückrüstbar.

Abschließend bedarf noch die Vollfolierung der lobenden Erwähnung. Die Grundfarbe weiß metallic glänzend wurde zunächst in der PWF-Sonderfarbe Obsidian Black matt komplett foliert und anschließend zusätzlich noch mit einer Ruby-red Folie beklebt, deren Linienlayout unterschiedliche Stärken aufweist. Wichtig war hierbei die bauteilübergreifende Passgenauigkeit der Verklebung, damit sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Das Design stammt aus Hajo LEMKEs Feder von 811 design in Erftstadt. Diese Art der Folierung nimmt zeitlich eine gute Woche in Anspruch.