M4 mit Competition-Paket at its best!

BMW M4 von Dähler Foto: Jordi Miranda

SPORTcars 09.09.2017 - Nischenmodelle füllen Nischen. Auch wenn es manchmal nicht der Übersichtlichkeit einer Modellreihe dient und nicht für alle nachvollziehbar ist, welches Modell das Richtige und den (Auf-)Preis wert ist, ist es ein besonderes Produkt, für ein besonderes Zielpublikum. Der M4 mit dem original BMW-Competition-Paket ist so ein Nischenmodell. Bei Dähler Design & Technik GmbH aus Belp bei Bern trifft somit «Competition» auf «Competition». Man könnte auch sagen: «Competition2» ist die Quintessenz der konsequenten Weiterentwicklung und Verfeinerung des M4 Coupés (F82) mit den innovativen Ingredienzien aus dem Hause Dähler. Der M4 mit dem original BMW-Competition-Paket in der Ausführung als «dÄHLer competition line» kommt der ultimativen Interpretation eines Hochleistungssportwagens sehr nahe.

BMW M4 von Dähler Foto: Jordi Miranda

BMW M4 von Dähler Foto: Jordi Miranda

Ganz egal mit welchem (Nischen-)Modell die Kunden zu Dähler kommen: immer ist die Firma der stimmige Ansprechpartner mit dem korrekten Blick für die Bedürfnisse und Wünsche der BMW-Fahrerinnen und -Fahrer! Dähler legt auf Wunsch immer noch eine Stufe drauf – für ein umfassend optimiertes und individualisiertes Komplettfahrzeug auf höchstem Niveau. Dadurch entstehen Unikate – speziell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Dabei sind den Individualisierungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die Spezialisten von Dähler machen auch das Unmögliche möglich.

BMW M4 von Dähler Foto: Jordi Miranda

Maximale Leistungssteigerung «powered by dÄHLer» bis zu 540 PS/720 Nm (inkl. Aufhebung der serienmässigen V/max-Begrenzung), nach Euro-6-Norm geprüft und CH-/EU-homologiert. Auspuffanlagen in unterschiedlichen Ausführungen und Varianten «built by dÄHLer» für den sportlich-sonoren Ton, mit dem dÄHLer-typischen Klangbild – selbstverständlich auch zusammen mit der Leistungssteigerung homologiert. Top-abgestimmte, harmonische und schluckfreudige Fahrwerkstieferlegungen oder vielfach in Höhe und Härte verstellbare Komplettfahrwerke «built by dÄHLer» mit knackiger, sportlich-straffer (aber niemals harter) Kennung! Dies muss man erleben und erfahren.

BMW M4 von Dähler Foto: Jordi Miranda

M4-spezifische Hochleistungsbremse, in Entwicklung. «dÄHLer CDC1» – das Rad aus eigener Entwicklung und Fertigung in den Grössen 20- und 21-Zoll, in verschiedenen Ausführungen. Und last, but not least: Eine Auswahl weiterer Zugaben und Spezialitäten: Frontspoilerlippe/Frontspoiler, Heckflügel in Carbon/Alu, Heckdiffusor in Carbon sowie unterschiedlichste Optionen und Individualisierungen für Interieur mit dem spezifischen dÄHLer-Touch.

BMW M4 von Dähler Foto: Jordi Miranda

Die oben erwähnten Komponenten, Optimierungen und Individualisierungen sind ebenfalls für das M4 Cabrio (F83) und die M3 Limousine (F80) lieferbar. Und: Dähler Design & Technik GmbH kennt sich ebenfalls mit den Sondermodellen M4 CS und M4 GTS aus und kann die Kunden auch zu diesen Spezialausführungen optimal betreuen.



Selbstverständlich kann für das M4 Coupé oder die M3 Limousine anstelle der «dÄHLer competition line» auch ein Ausbau einer noch «schärferen» Variante in Form der «dÄHLer race line» ausgeführt werden (Überrollbügel, spezifische Renn-/Schalensitze, Gewichtsoptimierung etc.). Damit sind die Kunden für Trackdays und Clubsport-Veranstaltungen bestens gerüstet.



Weitere Informationen direkt über: Dähler Design & Technik GmbH | Viehweid | CH-3123 Belp bei Bern | Fon +41 (0)31 819 88 77, Fax +41 (0)31 819 88 78 | Internet: http://www.daehler.com | info@daehler.com