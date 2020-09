SPORTcars 01.09.2020 - Im Jahre 2019 hat BMW den neuen 1er mit der Modellbezeichnung F40 auf dem Markt eingeführt. Der in vielen technischen und optischen Aspekten völlig neu erscheinende Hot Hatch wartet unter anderem mit einem größeren Innenraum und wertigeren Oberflächen auf. Jedoch gab es gerade für das Spitzenmodell, den M135i mit seinem B48 Vierzylinder Motor nicht nur positive Kommentare. So hat doch das Vorgängermodell als M140i mit dem sensationellen B58 Dreiliter Sechszylindermotor die Messlatte als auch die Erwartungen, sehr,sehr hoch geschraubt.

Um so mehr wurde die Firma LIGHTWEIGHT aus Sinn-Fleisbach, bekannt für BMW Optimierungen und schnellen Rundenzeiten, auf den 1 er mit dem ///M Schriftzug aufmerksam: Fast so als hätte es einen Hilferuf gegeben und das Lightweight -Team aus dem schönen Hessen hätte ihn erhört.



Aufgrund der Tatsache, das ein Kunde den damaligen M2 Competition Firmenwagen direkt vom Hof gekauft hatte, wurde also der Misano- Blaue 1er, der bereits vom Händler konfiguriert wurde, erworben und einer gründlichen Bestandsaufnahme in der hauseigenen Meisterwerkstatt unterzogen.