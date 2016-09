„KUR“ für das Mercedes GLE Coupé bei CHROMETEC

SPORTcars 26.09.2016 - Mit der Spezialisierung auf High Quality Tuning für Mercedes-Benz hat die Firma CHROMETEC in Kleinrinderfeld weit über Unterfranken hinaus für Furore gesorgt. Auch für das Mercedes GLE Coupé (intern: C 292) – ein Crossover aus SUV und Coupé – stehen seit kurzem neben einem Performance-Plus auch einige Exterieur-Optimierungen zur Verfügung, wodurch das Fahrzeug um ein Vielfaches sportlicher, schöner und individueller wird.

Beginnen wir mit der Leistungssteigerung per Zusatzsteuermodul (ist also jederzeit rückrüstbar!) auf 300 PS (= 221 kW) und 700 Nm einschließlich TÜV-Teilegutachten und bebilderter Einbauanleitung zum Preis von 900,00 Euro. Gefolgt von einem Modul für eine bessere Gasannahme für 349,00 Euro. Die perfekt mit dem Automatikgetriebe harmonierende Pedalbox wird an die fahrzeugseitige Gaspedalelektronik angeschlossen und verfügt, je nach Bedürfnis, über drei Fahrmodi. Nun zu der bei Fahrzeugen ohne und mit Anhängerkupplung funktionierenden GLE 63 AMG Heckumrüstung für Fahrzeuge mit AMG-Styling, wahlweise mit verchromten oder schwarzen Endrohr-Paaren, wofür 1.390,00 Euro aufgerufen werden. Das komplette Set inklusive aller benötigten Anbau- und Befestigungsteile sowie Halterungen zeichnet sich durch perfekte Passform wegen der Verwendung von originalen AMG-Teilen aus. Jetzt ist die Heckspoilerlippe an der Reihe, die mit 790,00 Euro auf der Rechnung erscheint. Bei Unterstreichung der Breite betont sie gleichzeitig die sportlich markante Heckansicht des Coupés.

Das CHROMETEC-Active-Sound-System sorgt für einen vollen und kräftigen V8-Sound sowohl bei Benzin- als auch bei Dieselmotoren. Dafür werden 1.650,00 Euro fällig. Dieses Active-Sound-System gibt es noch in einer starken Variante mit zwei Soundgeneratoren und dem starken Steuergerät vom Maserati Ghibli für 2.950,00 Euro.



Für weitere 2.890,00 Euro kann man mit einem 22-Zoll-Alufelgensatz CONCAVE in der Farbe Titan (einschließlich TÜV- Teilegutachten) den i-Punkt auf das GLE Coupé setzen.

Erstens sei erwähnt, dass sich die genannten Preise inkl. MwSt., aber ohne Einbau und Versand verstehen! Ferner ist es selbstverständlich möglich, die vorgenannten Umbauarbeiten bei CHROMETEC ausführen zu lassen.



Darüber hinausgehende Informationen direkt bei CHROMETEC GmbH | In den Neun Morgen 32 | 97271 Kleinrinderfeld | Telefon +49 (0)9366 / 981257 | Telefax +49 (0)9366 / 981256 | E-Mail info@chrome-tec.de | Homepage: http://www.chrome-tec.de UND http://www.chrome-tec.com