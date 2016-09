HS Motorsport - Ford Mustang GT

Ford Mustang GT von HS Motorsport Foto: HS Motorsport

SPORTcars 20.09.2016 - Der aktuelle Trend zur Downsizing-Kultur lässt die echten Männerspielzeuge Stück für Stück aussterben. Der legendäre Spruch: „Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum!“ gehört bei fast allen großen Herstellern der Vergangenheit an. So können wir den Verantwortlichen von Ford nur danken, dass sie bei der aktuellen Mustang-Generation nicht auf den legendären V8 verzichtet haben. Der kultige Achtender mit einem Hubraum von fünf Litern entwickelt eine Serienleistung von 421 PS und wuchtet ein beeindruckendes Drehmoment von 530 Nm auf die Kurbelwelle. Und wer den wunderschönen V8-Sound ungefiltert genießen möchte, der greift im Idealfall zum Cabrio!

Die offene Variante des legendären Pony-Cars bildet darüber hinaus natürlich eine perfekte Basis für umfangreiche Tuning-Maßnahmen. Ein zwar dezentes aber doch effizientes Veredelungspaket haben sich die Zubehör-Spezialisten von HS Motorsport aus dem bayrischen Eching bei München einfallen lassen. So spendieren sie diesem offenen Mustang einen Satz edler Vorsteiner V-FF 101-Felgen im Finish „Carbon Graphite“, vorne in 10,0x20 Zoll mit 255/35ZR20 und hinten in 11,0x20 Zoll mit 295/30ZR20 Michelin Pilot Super Sport-Pneus. Zur Optimierung des Fahrwerks installieren die Bayern ein bewährtes KW-Gewindefahrwerk der Variante 3, sowie Domstreben oben und unten.

Mit 421 PS sicherlich nicht untermotorisiert, spendiert HS Motorsport dem V8 mittels CTM-Motorsoftware-Optimierung ein Leistungsplus auf 462 PS. Parallel steigt das maximale Drehmoment von 530 auf 543 Nm. Die lautstarke Verarbeitung der Abgase übernimmt eine Klappensportauspuffanlage aus Edelstahl. Wahlweise können bei dieser Anlage die Endrohre in Carbon, gefalztem Edelstahl oder auch in Serienoptik gewählt werden.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten Tuning-Programm von HS Motorsport gibt es direkt bei: HS Motorsport & Kfz Technik GbR | Königsbergerstraße 9 | 85386 Eching | Tel.: +49 (0) 89 / 37 00 17 23 | Fax: +49 (0) 89 / 37 00 17 26 | www.hsmotorsport.de | E-Mail: info@hsmotorsport.de