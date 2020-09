Bevor wir uns den Rädern widmen, schauen wir uns den von YIDO PERFORMANCE getunten Probanden zunächst etwas näher an. An der Karosserie – Frontstoßstange und Heckscheibenwischer sind gecleant – wurden neben den Kotflügelverbreiterungen auch ein Bodykit verbaut, bestehend aus Frontspoilerlippe, Seitenschwellern und Heckdiffusor, sowie schwarzrote VW-Embleme vorn und hinten. Motor bzw. Getriebe wurden mit einer APR-Leistungssteigerung Stage 2+ auf 420 PS (= 309 kW) und 651 Nm, einer APR-DSG-Optimierung, einer APR-Carbon-Ansaugung Stage 2 sowie je einem Ladeluftkühler, Turboinlet, Turbooutlet und Oil-Catch-Can-Kit von APR ausgestattet. Die 3-Zoll-Komplettauspuffanlage mit Klappensteuerung von Remus ist kombiniert mit einer 3,5-Zoll-Downpipe samt 200-Zellen-HJS-Metallkat. Leyo Engine Caps bedürfen noch der Erwähnung.

Nun aber endlich zu dem traumhaft aufwendigen Räderwerk aus geschmiedeten 7.2-YIDO PERFORMANCE-Mehrteilern in 9x20 ET45 mit goldgebürstetem Stern und poliertem Bett. Ferner wurde eine APR-6-Kolben-Performance Bremsanlage installiert. Ein gekürztes LuftfahrwAIRk (Variante 2 von KW auf Luft inkl. Sturzdomlager von null-bar) wird gesteuert von einem Accuair E-Level-Airmanagement. Ein Touchpad gleichen Ursprungs ist an der Mittelkonsole mit einer einzelangefertigten, CNC-gefrästen Halterung befestigt. Die Lufterzeugung des FahrwAIRks erfolgt durch zwei Kompressoren, der Lufttank ist in der Wagenfarbe lackiert und foliert. Im Motorraum springt zudem eine Carbon-Domstrebe von Wiechers ins Auge.

