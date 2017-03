GEMBALLA MIRAGE GT Carbon Edition

SPORTcars 07.03.2017 - Seit über 35 Jahren fertigt die Automobilmanufaktur GEMBALLA exklusive Sportwagen basierend auf der Porsche Modellpalette. Dabei setzt das Unternehmen stets Maßstäbe hinsichtlich Motorleistungen, innovativem Fahrzeugdesign und exklusiven Interieurs. Belegt wird dies eindruckvoll durch zahlreiche Rundenrekorde auf der schwierigsten Rennstrecke der Welt, der Nürburgring Nordschleife. Ebenfalls durch den Gewinn zahlreicher Auszeichnungen wie dem renommierten Designpreis „red dot design award“. Und nicht zuletzt durch begeisterte Kunden in der ganzen Welt.

Und auch der GEMBALLA MIRAGE GT Carbon Edition – wird die Motorsportherzen seiner zukünftigen Besitzer in Überschallgeschwindigkeit erobern. Basierend auf dem Porsche Carrera GT präsentieren die Spezialisten aus Leonberg bei Stuttgart eine besonders attraktive Version des MIRAGE GT. Augenfälliges Hauptmerkmal der Evolution ist die Fertigung der GEMBALLA-Karosserieelemente aus Sichtcarbon. Doch damit nicht genug: Ultraleichte im Windkanal optimierte Aerodynamikkomponenten und ein Antriebsaggregat mit kraftvollen 670 PS Spitzenleistung sorgen für beeindruckende 335 km/h Top Speed. Ein innovatives, hydraulisch höhenverstellbares Gewindefahrwerk wird speziell auf die GEMBALLA Rad-Reifenkombination GT SPORT Forged abgestimmt und sorgt im Zusammenspiel für eine perfekte Straßenlage. Und auch das Interieur wird vom Fußraum bis zum Dachhimmel aufgewertet. Perfekt verarbeitetes und stilvoll arrangiertes Leder und Carbon verwandeln jedes Mirage GT Cockpit in ein exklusives Unikat.

Bereits in der Serienversion des Carrera GT findet der ultraleichte und hochfeste Werkstoff Carbon üppig Verwendung. Und GEMBALLA führt dies in der MIRAGE GT Carbon Edition als Hauptbestandteil aller seiner Karosseriekomponenten konsequent fort. Jedes einzelne Element des im Windkanal optimierten GEMBALLA-Aerodynamikdesigns wird in perfekter Oberflächenqualität gefertigt und passgenau am Fahrzeug verbaut. Blickfang der neu gestalteten MIRAGE GT Front ist die markante Schürze mit den optimierten Lufteinlässen zur verbesserten Belüftung der vorderen Kühler. In Kombination mit der neuen Frontlippe erreicht GEMBALLA nicht nur einen aggressiven Look, sondern generiert auch zusätzlichen Abtrieb. Auch die vorderen Kotflügel, sowie die Fronthaube werden ausgetauscht und durch Eigenentwicklungen ersetzt. An den Flanken werden neu gestaltete Seitenschweller verbaut. Diese beruhigen den Luftfluss zwischen den Achsen und führen durch integrierte Leitkanäle zusätzliche Kühlluft an das hintere Bremssystem. Der in die neue Heckschürze verbaute Diffusor stabilisiert das Heck bei hohen Geschwindigkeiten und erzeugt in Verbindung mit dem vergrößerten Heckflügel Anpressdruck an der Hinterachse. Weitere Verbesserungen liefert der in das Flügelprofil eingelassene individuell einstellbare Gurneyflap. Komplettiert wird das Karosseriepaket durch den GEMBALLA-Dachkanal sowie die Lufthutze des Motorraums und das Gehäuse der Rückfahrkamera.

Doch nicht nur mit seinem faszinierenden Design überzeugt der GEMBALLA MIRAGE GT Carbon Edition. Resultierend aus einem optimierten Motormanagement und einer Spezial-Auspuffanlage mit Sportkatalysatoren und pneumatischer Klappensteuerung verbessern sich sowohl Motorleistung und Beschleunigung deutlich. Dank 670 PS / 493 kW bei 8.000 U/min und 630 NM bei 5.700 U/min beschleunigt der Zehnzylinder in atemberaubenden 3,7 Sekunden von Null auf Hundert. Die Höchstgeschwindigkeit liegt mit 335 km/h ebenfalls höher als beim Basisfahrzeug. Für eine verbesserte Dosierung des Pedaldrucks verbauen die GEMBALLA-Techniker eine Sportkupplung mit Spezialbelägen. Insbesondere beim Stopp and Go im Stadtverkehr zeigt diese Ihre Vorzüge und ermöglicht ein weiches und ruckelfreies Anfahren.

Speziell abgestimmt auf die gesteigerte Motorleistung sowie eine sportliche Fahrweise sind die im MIRAGE verbauten Fahrwerkskomponenten. Diese bestehen aus vier individuell einstellbaren Gewindedämpfern in Einheit mit progressiv gewickelten Doppelfedern. Besonders innovativ und als äußerst hilfreich im Alltagsbetrieb zeigt sich die elektrohydraulische Höhenverstellung. Per Knopfdruck im Innenraum erlaubt es die Anhebung der Karosserie an Vorder- und Hinterachse um 45 Millimeter und ermöglicht damit das problemlose Überfahren von Hindernissen wie Tiefgarageneinfahrten und Fahrbahnschwellen. Ebenfalls per Knopfdruck oder automatisch mit dem Erreichen von 80 km/h senkt sich der MIRAGE wieder auf das ursprüngliche Tiefniveau ab. Als perfekte Rad-Reifenkombination verbaut GEMBALLA mehrteilige geschmiedete Felgen des Typs GT SPORT Forged in der Dimension 9,5 x 19 und 12,5 x 20 mit Pneus in der Seriengröße VA 265/35 ZR19 und HA 335/30 ZR20.

GEMBALLA gelingt die perfekte Symbiose aus sportlicher Funktionalität und luxuriösen Ambiente. Stilsicher kombinieren die Sattler edelste Materialien wie feinstes Leder, Alcantara und Sichtcarbon. Besonders strapazierfähig und dennoch außergewöhnlich weich ist das von Meisterhand verarbeitete Leder. Das charakteristische Naturprodukt mit seiner besonderen Narbung und die handwerklich perfekten Ziernähte vermitteln extravagantes Flair rund um die neu gestaltete Mittelkonsole. Diese wird komplett aus Sichtcarbon gefertigt und beinhaltet die GEMBALLA Multimedia Einheit sowie das Data Control System. Auf dem harmonisch integrierten Display zeigt dies Fahrdaten wie Beschleunigung, Querbeschleunigung und Verzögerungswerte. Weiteres Highlight im GEMBALLA MIRAGE GT Carbon Edition ist das Fullsize Airbag Sportlenkrad mit 340 Millimeter Durchmesser.



GEMBALLA – der Spezialist für High End Porsche-Veredelungen und innovative Interieurgestaltung offeriert den Umbau zum GEMBALLA MIRAGE GT Carbon Edition zu einem Preis ab 298.000,- € (netto, ohne Basisfahrzeug). Der GEMBALLA MIRAGE GT ist auf insgesamt 25 Fahrzeuge limiert. Noch zwei Fahrzeuge können gebaut werden.



Mehr Informationen zum umfangreichen GEMBALLA-Veredelungsprogramm sowie den GEMBALLA Production Cars gibt es auf der Website www.gemballa.com.



