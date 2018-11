Erste Designstudie des 8er Coupé by AC Schnitzer

Designstudie des 8er Coupé by AC Schnitzer Foto: AC Schnitzer

SPORTcars 27.11.2018 - Die Acht ist eine sehr positiv belegte Zahl: sie steht für Kraft, Ausdauer, Kreativität und Gleichgewicht. Attribute, mit denen sich das AC Schnitzer Team sehr gut identifizieren kann. Erst recht, wenn es darum geht das neue BMW 8er Coupé (G15) zu veredeln. Die Premiere der ersten Designstudie präsentieren wir auf der Essen Motor Show. Sie zeigt, in welche Richtung „die Designreise“ gehen könnte. Die Messe nutzen wir in diesem Fall als Indikator – sie wird widerspiegeln, wie Kunden unsere Interpretation des 8er Coupé by AC Schnitzer annehmen.

Designstudie des 8er Coupé by AC Schnitzer Foto: AC Schnitzer

Designstudie des 8er Coupé by AC Schnitzer Foto: AC Schnitzer

Natürlich arbeiten wir bereits an einem Tuningprogramm, das alle Fahrzeugbereiche abdecken wird. Starten wir mit den Leistungssteigerungen: wir planen für den 850i xDrive eine Leistungssteigerung, die 441 kW/600 PS, anstatt der serienmäßigen 390 kW/530 PS leisten soll. Parallel erhöhen wir das Drehmoment um 100 Nm auf ca. 850 Nm. Auch für den 840d xDrive ist eine Leistungssteigerung in Planung, welche die Serienleistung von 235 kW/320 PS/680 Nm auf 279 kW/380 PS/780 Nm steigern wird. Ob Diesel oder Benziner alle Leistungssteigerungen werden mit der für AC Schnitzer obligatorischen Garantie ausgeliefert.



Für ein besseres und direkteres Ansprechverhalten des Motors und zur Klangoptimierung werden die AC Schnitzer Schalldämpferlösungen sorgen, die wir derzeit entwickeln. Den sichtbaren Abschluss bilden dabei die „Carbon Sport“ Endblenden mit je 105 mm Durchmesser, die mit jeweils zwei Stück in rechts/links Kombination (4 Stück) beim 8er verbaut werden.

Zur Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes erarbeiten wir im ersten Schritt unserer Entwicklung zum perfekt abgestimmten 8er einen Fahrwerksfedernsatz, mit einer Tieferlegung von ca. 20 - 25 mm an der Vorder- und 10 - 15 mm an der Hinterachse. In Verbindung mit den geplanten Rad- Reifenkombinationen in 20 und 21 Zoll Größe, bei denen AC3 Leichtbau-Schmiedefelgen und AC1 Leichtmetallfelgen zum Einsatz kommen sollen, werden die Fahrdynamik und das Kurvenhandling spürbar optimiert werden. Gleichzeitig werden wir natürlich für einen hohen Restfederweg und damit einen guten Fahrkomfort sorgen.Die auf maximalen Abtrieb und aerodynamische Balance entwickelten Aerodynamikkomponenten werden in der späteren Produktion zum Großteil in super-leichtem Carbon gefertigt. Bei der aktuellen Designstudie sind diese Komponenten teilweise noch in GFK umgesetzt.

Die Front des BMW 8er kann zukünftig mit Carbon Frontspoiler-Elementen und einem passenden Frontsplitter und mit Carbon Front Side Wings sowie Carbon Covern für die Air Breather umgerüstet werden. Bonnet Vents – ebenfalls aus Carbon – sorgen für die verbesserte Entlüftung des Motorraums.



Am Heck werden der Carbon „Racing“ Heckflügel und der Carbon Heckdiffusor mit und ohne integrierte Bremsleuchte für verbesserten Abtrieb sorgen. Die Verbindung zwischen Vorder- und Hinterwagen schaffen die Carbon Seitenschweller, die den 8er noch tiefer und geduckter wirken lassen.



Einige Aluminium Accessoires für das Interieur werden das AC Schnitzer Programm für den 8er abrunden. Dazu gehören die Aluminium Schaltwippen, eine Pedalerie mit passender Fußstütze und der Key Holder.



Kraft, Ausdauer, Kreativität und Gleichgewicht: der 8er by AC Schnitzer ist auf dem besten Weg der perfekte 8er zu werden.