Ein Diesel, der musiziert wie ein V8

Audi Q7 3.0 TDI von CL by Christian Lübke Foto: CL by Christian Lübke

SPORTcars 20.11.2016 - Fahrspaß definiert sich über Leistung, Drehmoment und Klang. Der Audi Q7 3.0 TDI verfügt von Haus aus über gute 272 PS/200 kW Leistung und einem dieseltypischen hohen Drehmoment von 600 Nm. Wer allerdings beim Tritt aufs Gaspedal eine orchestrale Darbietung erwartet, wird vom nahezu ausbleiben jeglichen Sounds enttäuscht. Das ist ähnlich abturnend, wie die Quäkestimme einer hübschen üppigen Blondine bei der ersten Kontaktaufnahme. Das ist das Los mit dem alle Dieselfahrer zu kämpfen haben und die meisten arrangieren sich damit. Nicht so Christian Lübke. Er hat sich den Audi Q7 3.0 TDI vorgenommen, stellvertretend für alle Dieselfahrzeuge, um zu zeigen, was klanglich so alles möglich ist.

Die Abgasanlagen von CL by Christian Lübke gehören zum Nonplusultra in Sachen Qualität, Optik und Klang. Aufgrund des sehr aufwendigen Fertigungsprozesses der Auspuffanlagen werden nur handgemachte Einzelanfertigungen in limitierter Auflage hergestellt Somit ist jede Anlage ein Unikat. Für die Produktion finden einzig ganz spezielle ISO-Materialien europäischer Fertigung allerhöchster Güte Verwendung. Die in einem aufwendigen Verfahren handgeschweißten exquisiten goldenen Nähte der Anlagen sind gleichzeitig ihr Markenzeichen.

Ein selbstzündender Motor erzeugt keinen Klang. Da kann man noch so hochwertige Auspuffanlagen produzieren. Ohne zu einem simplen Trick zu greifen, entlockt man keinem Diesel ordentliche Motorengeräusche. Um einem Diesel Musik zu entlocken, muss man die Musik einbauen.



CL by Christian Lübke entwickelte dafür einen Soundaktuator, der zusammen mit dem Active Sound System und einem Steuergerät zur Motorgeräuscherzeugung, einen unverwechselbaren, voluminösen und aggressiven Sound generiert. Die Bedienung erfolgt über die original verbauten Bedienelemente. Die Einstellung erfolgt unkompliziert über eine eigens entwickelte App auf dem Handy. Mit Hilfe der App kann man den Startsound des Fahrzeugs, die allgemeine Lautstärke der Abgasanlage und sogar die Art des Klangs einstellen. Dazu gibt es noch 2 Sound Profile, zwischen denen man hin und her schalten kann.

So ausgerüstet kann sich jeder sein individuelles Orchester zusammenstellen. Die für den Audi aufgelegte Kleinserie ist wie immer streng auf 100 Exemplare limitiert.



Die elegante Seitenansicht des Q7 wird durch die sportlich-filigranen in Wagenfarbe lackierten und von Schmidt-Felgen gelieferten 22 Zoll Räder perfektioniert.



Die von der SKN gelieferte Leistungssteigerung erhöht die Leistung auf 235 kW/320 PS und das Drehmoment auf gewaltige 690 Nm. So ausgerüstet hat man dann auch mit einem Diesel jede Menge Spaß.



CL by Christian Lübke : Tel.: +49 (0) 59 24 78 57 53 | info@cl-sportauspuff.com | cl-auspuffanlagen.com