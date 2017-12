E-Klasse mit mehr als 1.000 PS von Posaidon

SPORTcars 21.12.2017 - 1.000 PS – über Jahrzehnte hinweg erschien diese Zahl wie eine für Straßenfahrzeuge schier undurchdringliche Schallmauer. Dementsprechend war es eine echte Sensation, als der legendäre Sportwagenbauer Bugatti im Spätsommer 2005 nach vielen Jahren der Entwicklung das 1.001 PS und 1.250 Nm starke Hypercar Veyron 16.4 präsentierte. 16 Zylinder und vier Turbolader benötigte der rund 1,3 Millionen Euro teure Veyron, um diese unglaubliche Kraft zu generieren. Dass dies auch mit halb so vielen Zylindern und Turboladern sowie zu einem Bruchteil des Preises geht, demonstrieren jetzt die Power-Spezialisten von Posaidon mit ihrem auf dem Mercedes-AMG E 63 S der W 212-Baureihe basierenden E 63 RS 850+.

Trotz „nur“ acht Zylinder und zwei Turboladern nämlich entlocken die Posaidon-Techniker dessen werksseitig 585 PS und 800 Nm starkem M 157-Motor signifikant mehr als 1.000 PS und ein – aus Rücksicht auf den Antriebsstrang elektronisch begrenztes – maximales Drehmoment von 1.350 Nm.



Dazu vergrößern die in Mülheim-Kärlich beheimateten Spezialisten dessen Hubraum in verschiedenen Ausbaustufen von 5,5 auf 6,2 oder sogar 6,5 Liter. Ferner installiert Posaidon Upgrade-Turbolader in Kombination mit einer optimierten und isolierten Ladeluftkühlung sowie eine sich unmittelbar an die Turbolader anschließende 3-Zoll-Sportabgasanlage mit Klappensteuerung inklusive Sportkatalysatoren. Eine Elektronik-Optimierung inklusive Feinabstimmung auf dem hauseigenen Leistungsprüfstand ist selbstverständlich.

Doch auch ohne Hubraumvergrößerung hält der Posaidon E 63 RS 850+ nur einen kleinen Respektabstand zur 1.000-PS-Schallmauer. Das hier gezeigte Fahrzeug, dessen Hubraum bei 5,5 Litern belassen wurde, erzielt mit den anderen genannten Upgrades beeindruckende 920 PS und 1.350 Nm! Bei allen RS850+-Leistungsstufen optimiert Posaidon obligatorisch den AMG-Antriebsstrang. So wird das 7-Gang-Sportgetriebe mit aufwändigen Verstärkungen für die wirkenden Kräfte gewappnet. Die an Vorder- und Hinterachse installierten Sperrdifferenziale halten Drehmomenten von bis zu 1.500 Nm problemlos stand.

Den Fahrzeugschwerpunkt des E 63 senken die Mercedes-Experten an der Vorderachse mittels der Installation von Sportfedern und an der Hinterachse via einer Elektronik-Anpassung ab, was der großen Limousine einerseits ein agileres Handling und andererseits eine dynamisch geduckte Optik beschert. Perfekt in die Camouflage-Folierung in Weiß, Grau und Schwarz fügen sich die 9x19- und 10x20-zölligen AMG-Schmiedefelgen mit ihren mattschwarzen Zehn-Speichen-Sternen ein. Bezogen wurden sie mit Continental-Hochleistungsbereifung der Dimensionen 255/35ZR19 und 295/25ZR20. Unauffällig in den monochromen Auftritt integrieren sich ferner die charakteristisch schimmernden Elemente des werksseitigen Carbon-Pakets, während die mächtigen Sättel der Carbon/Keramik-Bremsanlage sich durch ihr leuchtend blaues Finish in Szene setzen.

Auch dem E 63 S-Interieur spendierte Posaidon edle und sportliche Upgrades. Keine Übertreibung ist angesichts der gewaltigen Motorleistung die bis 380 km/h reichende Tachometerskala. Eine TV-Freischaltung erlaubt Fernseh-Unterhaltung auch während der Fahrt und das hauseigene Posaidon-Blitzer-Update für das Comand-Infotainment-System bewahrt vor unliebsamen Überraschungen. Auch das serienmäßige Start-Stopp-System lässt sich auf Wunsch deaktivieren.



Alle weiteren Informationen unter: POSAIDON GmbH & Co. KG | Fraunhofer-Str. 13 | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel.: 0261 / 921 66 80 0 | Fax. 0261 / 921 66 80 2 | E-Mail: info@posaidon.de | www.posaidon.de