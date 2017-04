Die M2-Familie «made by Dähler» ist komplett!

SPORTcars 11.04.2017 - Dähler Design & Technik GmbH aus Belp bei Bern in der Schweiz hat den Traum wahr gemacht und bietet nun eine komplette M2-Familie «made by dÄHLer» an. Die hoch individualisierten Fahrzeuge repräsentieren die ganze Bandbreite. Also die individuelle Optimierung mit Einzelkomponenten bis hin zum Komplettfahrzeug als «dÄHLer competition line» (M2 Coupé und weltweit erstes und einmaliges M2 Cabrio) oder als auffälliger M2 Clubsport «dÄHLer race line» für den Einsatz bei Trackdays oder Clubsportveranstaltungen.

Die ultimativen M2-Fahrzeuge «made by dÄHLer» werden mit unterschiedlichen Leistungsstufen basierend auf dem N55-Motor oder als Krone mit einem leistungsgesteigerten M4-Motor (S55) angeboten. Selbstverständlich mit EU-/CH-Zulassung (Euro-6-Norm) unter Einhaltung des Emissionsverhaltens der Serie.



Für eine weitere Steigerung der Agilität sorgt das auf das Fahrzeug abgestimmte Clubsport- oder Performance-Gewindefahrwerk «built by dÄHLer», die bewährte 8-Kolben-Hochleistungsbremsanlage mit 400 Millimeter grossen Bremsscheiben sowie eine Edelstahlabgasanlage – alles «built by dÄHLer».

Für alle M2-Modelle steht das Rad «dÄHLer CDC1» (aus eigener Entwicklung und Fertigung) in den Dimensionen 9 x 20 (VA) und 10,5 x 20 (HA) oder 9 x 21 (VA) und 10,5 x 21 (HA) zur Verfügung!



Optisch orientiert sich die M2-Familie aus dem Hause Dähler eng an der Serie. Die Aerodynamik und speziell der Anpressdruck an der Vorderachse profitieren allerdings von einer dezenten, effizienten Frontspoilerlippe mit seitlichen Flaps. Auf Wunsch montiert Dähler Design & Technik GmbH einen Heckspoiler. Das Interieur wird auf Kundenwunsch einer entsprechenden Kur mit dem bekannten und vertrauten «dÄHLer-Touch» unterzogen.

Am Schluss entscheidet die Fahrbarkeit durch die höchst individuelle und technisch-harmonische Abstimmung jedes Fahrzeuges. Zudem muss das individualisierte Fahrzeug seriös und prüfbar sein. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung verstehen die Spezialisten aus Belp bei Bern eben diese komplexe Interaktion aller Komponenten.



