Der Z4 by AC Schnitzer

SPORTcars 28.11.2019 - Offen, sportlich, unangepasst – Das Fahrzeugkonzept des neuen BMW Z4 ist konsequent auf Agilität und Fahrdynamik ausgerichtet. Mit den Leistungssteigerungen von AC Schnitzer können BMW Z4 Fahrer in Punkto Sportlichkeit aber noch zulegen. Wer denkt, dass es mit den 340 PS des M40i nicht mehr dynamischer geht, wird mit der Leistungssteigerung von AC Schnitzer und satten 400 PS eines Besseren belehrt. Der BMW-Tuning-Spezialist aus Aachen wird in Kürze auch die Modelle BMW Z4 20i und 30i mit Leistungssteigerungen „schärfen“ und wer will, kann darüber hinaus für alle Modelle die optionale Motoroptik auswählen. 3 Jahre Garantie sind natürlich inklusive, wenn der BMW Z4 aus der Werkstatt in Aachen rollt.

Konsequent sportlich wurden auch alle weiteren Tuning-Elemente entwickelt. Beim Auspuff stehen AC Schnitzer Sportnachschalldämpfer mit „Sport Carbon“ oder „Sport schwarz“ Auspuffblenden für den Z4 M40i mit je 2 Endblenden in rechts/links Kombination (4 Stück) zur Wahl. Der Z4 20i und 30i kann mit einer Endblende in rechts/links Kombination (2 Stück) ausgerüstet werden. Wer auf Agilität und Fahrdynamik Wert legt, wird auch beim Fahrwerk höchste Ansprüche stellen. Diese erfüllt AC Schnitzer beim Z4 M40i mit einem höhenverstellbaren RS Gewindefahrwerk. Die sportliche Abstimmung und der hohe Restfederweg ermöglichen einen Fahrkomfort, der den Z4 absolut alltagstauglich abstimmt. Leistungsverstellung in Zug und Druck sowie eine Tieferlegung vorne und hinten um jeweils 25 mm gegenüber dem Serienfahrwerk machen das Rennsport-Feeling perfekt. Mit dem AC Schnitzer Fahrwerkfedernsatz erreichen Tuning-Fans zudem eine Tieferlegung von 25 - 35 mm (vorne) und 20 - 30 mm (hinten) beim Z4 20i und 30i. Der Z4 M40i kann mit einer Tieferlegung von 15 - 25 mm (vorne) und 15 - 25 mm (hinten) gegenüber dem Serienfahrzeug punkten.

Verbesserte Abtriebswerte ist das Ziel bei der Entwicklung der AC Schnitzer Aerodynamik-Elemente für den Z4. Der einfach zu montierende und ohne weitere Lackierung einzusetzende AC Schnitzer Frontsplitter bringt eben diesen Abtrieb auf die Vorderachse. Gleichzeitig erhöht der 2-teilige Heckspoiler den Abtrieb an der Hinterachse. Die AC Schnitzer Bonnet Vents sind in Deutschland nur für tatsächliche Rennsportzwecke erlaubt; sie verbessern aber die Abluftsituation des Triebwerks deutlich. AC Schnitzer Seitenschweller sorgen hingegen auch im Straßenverkehr für den Ansaugeffekt und die sportliche Optik. Letztere wird durch AC Schnitzer Schriftzüge abgerundet.



Den Bodenkontakt des Z4 by AC Schnitzer stellen Radsätze im progressivem Design her. AC3 Leichtbau-Schmiedefelgen Silber/Anthrazit oder Anthrazit/Silber und AC1 Leichtmetallfelgen BiColor oder Anthrazit bringen mit der passenden Bereifung den Rennsport auf den Asphalt. Hier stehen für die AC3 Felgen vorne 9,0 x 20“ mit Bereifung 255/30 R 20 und hinten 10,0J x 20“ mit Bereifung 275/30 R20 sowie für die die AC1 Felgen vorne 8,5J x 20“ mit Bereifung 255/30 R 20 und hinten 10,0J x 20“ mit Bereifung 275/30 R20 zur Verfügung.

