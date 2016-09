Der C63 T AMG W 205 von CL by Christian Lübke

SPORTcars 18.09.2016 - Die Abgasanlagen von CL by Christian Lübke gehören zum Nonplusultra in Sachen Qualität, Optik und Klang. Aufgrund des sehr aufwendigen Fertigungsprozesses der Auspuffanlagen werden nur handgemachte Einzelanfertigungen in limitierter Auflage hergestellt. Somit ist jede Anlage ein Unikat. Für die Produktion finden einzig ganz spezielles ISO-Materialien europäischer Fertigung allerhöchster Güte Verwendung. Die in einem aufwendigen Verfahren handgeschweißten exquisiten goldenen Nähte der Anlagen sind gleichzeitig ihr Markenzeichen.

Auch die neueste Kleinserie ist streng auf 100 Exemplare limitiert.Die Hochleistungssportauspuffanlage hat der Ingenieur aus Leidenschaft Christian Lübke jetzt für den C63 AMG entwickelt. Christian Lübke ist in der glücklichen Lage, sich für die Verwirklichung seiner automobilen Träume jeweils die besten Partner aussuchen zu können. Um dem C63 AMG seinen Ritterschlag zu verpassen, fiel die Wahl für die Leistungssteigerung auf den renommierten Chiptuningbetrieb von SKN. Die passenden 20 Zöller designte und fertigte speziell für dieses Projekt die Fa. Schmidt-Felgen.



Um den Staudruck zu minimieren verwendet CL für die ganze Anlage nur 3Zoll (76mm) Rohre. Zusätzlich werden die herkömmlichen Katalysatorendurch durch Euro5 fähige 200 Zellen Metall Kats ersetzt.

Ein besonderes Bonbon ist die elektrische Klappensteuerung. Sie wird direkt an die vorhandene AMG-Steuerung angeschlossen oder optional mit einem CL-Controller über Bluetooth aktiviert. Mit dem CL-Controller kann der Fahrer zu der manuellen Funktion individuelle Profile speichern, in denen er bestimmt bei welchen Drehzahlen oder Geschwindigkeiten die Klappen öffnen bzw. schließen! So ausgerüstet entwickelt sich der Sound der Anlage von einem aufreizend betörenden Blubbern bis zum orgiastisch schreiendem Stakkato - einfach geil!

Die von der SKN gelieferte Leistungssteigerung ist speziell auf den minimalen Staudruck der Abgasanlage entwickelt und abgestimmt worden. So werden lockere 620 PS von der Leine gelassen, die ausreichen den C 63 in unter 4,0 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen und erst weit jenseits der 300 km/h aufhören zu schieben.



Das bei Schmidt-Felgen speziell für den C 63 entwickelte Leichtmetallrad vereint klassische Eleganz mit attraktiver Dynamik. Durch das klar strukturierte Design, die edlen Materialien und die moderne Oberflächenbeschichtung, zeigt sich das Schmidt Rad bestens gerüstet, um auch an jedem anderen Oberklassefahrzeug eine absolut perfekte Figur abzugeben.