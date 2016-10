Der BMW M2 by AC Schnitzer ist da!

SPORTcars 28.10.2016 - Man ist es von den AC Schnitzer Tuning-Experten nicht anders gewohnt: Wo längst keine Steigerung mehr zu erwarten scheint, setzen sie immer wieder neue Maßstäbe im Bereich BMW-Tuning. Dies beweist aktuell der BMW M2, der jetzt als M2 by AC Schnitzer mit noch mehr Leichtigkeit, Sportlichkeit und Dynamik auf die Straße rollt. Die Leistungssteigerung auf 420 anstatt 370 PS wird dabei zusätzlich von dem optionalen AC Schnitzer Ladeluftkühler unterstützt, der den Wirkungsgrad des Motors für höchstes Motorsportgefühl erhöht und für eine dauerhaft homogene Leistungsentfaltung sorgt. Dokumentiert wird die pulsierende Energie unter der Haube mit der AC Schnitzer Motoroptik.

Wie bei allen AC Schnitzer Leistungssteigerungen üblich, ist die zweijährige Garantie auch Bestandteil des Lieferumfangs der Leistungssteigerung für den BMW M2. Beim Auspuff setzen die BMW-Tuner aus Aachen ebenfalls noch „einen drauf“. AC Schnitzer Schalldämpfer inklusive Klappensteuerung mit jeweils zwei „Sport“ bzw. „Sport schwarz“ Endblenden in rechts/links Kombination (auch in der Export-Version) sorgen für den markanten, sonoren Sound eines Profisportlers. Die Endblenden in „Sport“ und „Sport schwarz“ sind auch einzeln erhältlich.

Das außergewöhnliche Fahrerlebnis mit einem BMW M Automobil hebt AC Schnitzer auch mit dem hauseigenen RS Gewindefahrwerk für den BMW M2 auf ein noch höheres Niveau. Stufenlos höhenverstellbar und verstellbar in Zug- und Druckstufe und mit einer Tieferlegung von 30 – 40 mm, ist es sowohl für entspanntes Cruisen als auch für schnelle Kurven und Sprints abgestimmt worden. Der AC Schnitzer Fahrwerkfedernsatz, mit einer Tieferlegung von 25 - 30 mm vorne und 15 - 20 mm hinten, sorgt ebenfalls für maximale Fahrstabilität.



Was die Leichtigkeit betrifft, hat AC Schnitzer dem Serienmodell natürlich auch noch etwas hinzuzufügen. Leichte Karosserieteile wie die AC Schnitzer Carbon Front Side Wings (2 Stück je Seite), Carbon „Racing“ Heckflügel (Export), Carbon Heckdiffusor und Carbon Spiegelcover sind alles andere als Deko. Gemeinsam mit dem AC Schnitzer Frontsplitter und dem Dachheckspoiler sorgen sie für spürbar mehr Abtrieb und eine maximale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Zum Schutz der Kofferraumladekante ist die AC Schnitzer Heckschürzenschutzfolie zuständig und natürlich zeigt auch sie aus welchem Hause die gezielten Maßnahmen für noch mehr Freude am Fahren kommen.

Im Bereich Interieur setzen die Aachener mit AC Schnitzer Aluminium Pedalerie, Aluminium Fußstütze, Keyholder und Handbremsgriff in Silber oder Schwarz neue Designakzente. Das AC Schnitzer Aluminium Cover für den BMW eigenen i Drive-Controller und Fußmatten aus Velours runden das Interieur-Konzept ab.



Mit den im Hause AC Schnitzer entwickelten Felgen in 19 und 20 Zoll Größe und mit der passenden Mischbereifung hat der M2 by AC Schnitzer beste Voraussetzungen das Rennsportgefühl auf alle Straßen zu bringen. AC1 Felgen oder AC1 Leichtbau-Schmiedefelgen BiColor oder matt Anthrazit sowie Typ VIII und Typ V (BiColor oder Anthrazit) Leichtbau-Schmiedefelgen stehen für den ambitionierten Sportler und Designliebhaber zur Verfügung. Auch mit den Typ VIII Felgen (BiColor Schwarz, Silber oder Anthrazit) und Typ IV Felgen in BiColor Schwarz schickt AC Schnitzer den M2 jenseits der M-Serie rekordverdächtig ins Rennen.