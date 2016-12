Das erste M2 Cabrio!

BMW M2 Cabrio von Dähler Foto: Jordi Miranda

SPORTcars 13.12.2016 - Dähler Design & Technik GmbH aus Belp bei Bern in der Schweiz hat den Traum wahr gemacht und stellt das eigens aufgebaute M2 Cabrio «dÄHLer competition line» vor. Dieses Fahrzeug ist einmalig und demonstriert die Innovation und technische Kompetenz des Unternehmens in eindrücklicher Weise. Eben: BMW-Individualisierung auf höchstem Niveau. Nicht nur eine Idee. Sondern Realität und konkretes Produkt! Dähler plante im laufenden Jahr eine ganze M2-Reihe. Und komplettiert diese nun mit dem exklusiven M2 Cabrio «dÄHLer competition line». Und das Resultat lässt sich sehen (und natürlich fahren!). In gewohnt technisch-harmonischer und prüfbarer Art und Weise mit dem schon fast legendären «dÄHLer-Touch».

Der Aufbau und die spezifische Individualisierung für das M2 Cabrio «dÄHLer competition line» umfasst unter anderem eine Leistungssteigerung des N55-Motors auf 408 bis 425 PS, Gewindefahrwerk, Hochleistungsbremsanlage, Edelstahlabgasanlage, Räder/Reifen, Aerodynamik und Optik sowie das Interieur.



Dähler Design & Technik GmbH kitzelt nicht bloss Leistung um der Leistung Willen aus der Basis (370 PS/465 Nm plus 35 Nm Overboost). Vielmehr geht es um das Zusammenspiel vieler Teile und das harmonische Ganze, das für Christoph Dähler und sein Team auch beim M2 Cabrio im Zentrum steht. Am Schluss entscheidet die Fahrbarkeit durch die höchst individuelle Abstimmung jedes Fahrzeuges. Zudem muss das komplett neu aufgebaute und individualisierte Fahrzeug seriös und prüfbar sein. Summa summarum stellt das M2 Cabrio «dÄHLer competition line» die logische Fortsetzung der ganzen M2-Reihe von Dähler dar. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung verstehen die Spezialisten aus Belp bei Bern eben diese komplexe Interaktion aller Komponenten.

Das Herzstück bildet die Leistungssteigerung, die in zwei Stufen angeboten wird: Schon Stufe 1 bringt den Reihen-6-Zylinder M TwinPower Turbo mit 2.979 ccm Hubraum auf 408 PS (= 300 kW) und steigert das maximale Drehmoment auf 580 Newtonmeter. Das genügt, um in 4 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h zu erreichen. Und noch mehr Power verspricht Stufe 2, welche dem verbauten N55-Triebwerk zu 425 PS (= 312 kW) verhelfen. Das maximale Drehmoment beträgt 610 Newtonmeter. In dieser Stufe liegt Vmax bei knapp 300 km/h. Dies Varianten erreichen mit EU-/CH-Zulassung die Euro-6-Norm und unterscheiden sich beim Emissionsverhalten nicht von der Serie.

Abgerundet werden die Leistungsteigerungen mit der Edelstahlabgasanlage – ebenfalls «built by dÄHLer» – mit der unverwechselbaren Akustik und dem dÄHLer-typischen sportlich-sonoren Klangbild – ohne aufdringlich zu wirken oder gar die hervorragenden serienmässigen Emissionswerte zu beeinträchtigen. Auch für das M2 Cabrio stehen unterschiedliche Teile zur Auswahl: Edelstahl-Nachschalldämpfer, beliebig erweiterbar bis hin zur (Edelstahl-)Komplettanlage mit speziellem Katalysatorsystem.

Für eine zusätzliche und markante Steigerung der Agilität sorgt das auf das Fahrzeug sorgfältig abgestimmte Performance-Gewindefahrwerk «built by dÄHLer». Das sportlich-straffe (aber niemals harte!) Fahrwerk bietet eine Tieferlegung und eine in 16 Stufen einstellbare Zug- und Druckstufe (kann separat und unabhängig voneinander eingestellt werden). Mit den beinahe unzähligen verschiedenen Einstellungen kann das M2 Cabrio optimal auf die Besonderheiten der Strecke(n) und die Vorlieben des Fahrers eingestellt werden.



Auf Wunsch verbauen wir unsere bewährte 8-Kolben-Hochleistungsbremsanlage «built by dÄHLer» mit 400 Millimeter grossen Bremsscheiben. Zur Verbesserung der Aerodynamik kommt eine Spolierlippe mit seitlichen Flaps zum Einsatz. Das MID-Display-System zur Anzeige zahlreicher Zusatzinformationen im Cockpit rundet das leistungsbezogene Individualisierungs-Programm ab. Das Interieur wird auf Kundenwunsch einer entsprechenden Kur mit dem gewissen «dÄHLer-Touch» unterzogen.

Das M2 Cabrio steht selbstverständlich auf «dÄHLer CDC1»-Rädern. Für den M2 in den Dimensionen 9 x 20 (VA) und 10,5 x 20 (HA) oder 9 x 21 (VA) und 10,5 x 21 (HA)!



Und – last, but not least. Wer in Kombination zum puren Frischluftvergnügen noch mehr Understatement wünscht, dem bauen wir in unser M2 Cabrio «dÄHLer competition line» auch einen M4-Motor (S55) ein…



Weitere Informationen direkt über: Dähler Design & Technik GmbH | Viehweid | CH-3123 Belp bei Bern | Fon +41 (0)31 819 88 77, Fax +41 (0)31 819 88 78 | Internet: http://www.daehler.com | info@daehler.com