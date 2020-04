SPORTcars

Clubsport-Roadster von Urban Motors

Clubsport-Roadster von Urban Motors Foto: Urban Motors

SPORTcars 13.04.2020 - Ist ein Fahrzeugmodell – wie beispielsweise der BMW M4, der Mercedes-AMG C63 oder der der Audi TT RS – sowohl als Coupé, als auch als Cabriolet erhältlich, dann basieren Performance-Tuning- oder gar Clubsport-Projekte zumeist auf der geschlossenen Variante. Denn schließlich sind die Coupés leichter und steifer als ihre offenen Pendants, was ihnen auf dem Track erhebliche Vorteile verschafft. Doch: Wenn man in dieser Hinsicht bereit ist, leichte Kompromisse zu machen, dann lässt sich die Potenz solcher Performance-Projekte auch „open air“ bestens genießen. Dies unterstreicht beispielsweise dieser Audi TT RS-Roadster, welcher bei Urban Motors aus dem bei Aachen gelegenen Eschweiler optisch und technisch aufgerüstet wurde.

So ziert die kompakt-bullige Karosserie nun ein kompletter Bausatz aus Audi Sports hauseigenem performance parts-Portfolio. Der von Urban Motors installierte „Aerokit 1“ umfasst einen Frontsplitter, Flics, seitliche Schwelleraufsätze und cW-Elemente, einen Heckdiffusor sowie einen „hängenden“ Heckflügel, welcher an die aktuellen DTM-Boliden erinnert. Die neuen Echtcarbon-Parts konstrastieren mit ihrem charakteristischen Schimmern sowie in Hochglanz-Schwarz zur dunkelroten Audi exclusive-Sonderlackierung des Roadsters.

Dem unter einer neuen Fronthaube mit Luftauslass in Carbon lauernden 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotor spendierte Urban Motors eine SLS Tuning-Stage 3-Leistungssteigerung von werksseitigen 400 PS und 480 Nm auf nun 510 PS und 650 Nm. Neben der Softwareoptimierung umfasst das Power-Upgrade auch die Installation einer 90-Millimeter-Downpipe mit HJS-Kat-Modulen sowie einer neuen Ansaugung mit K&N-Luftfiltermatte. Selbstverständlich erhielt auch die Fahrwerkstechnik des Allradlers adäquate Upgrades: An den Achsen verschraubte Urban Motors glanzschwarze OZ Leggera HLT-Leichtgewichte in 9x20 Zoll rundum, welche die ungefederten und rotierenden Massen gegenüber der Serientechnik signifikant reduzieren. Aufgezogen wurden Michelin Pilot Sport 4 S-Gummis in der Dimension 255/30R20. Von der durch ein KW V3-Gewindefahrwerk generierten Tieferlegung profitiert nicht nur die Optik, sondern auch die Fahrdynamik. Auf letztere kann zudem natürlich via der justierbaren Druck- und Zugstufendämpfung des KW V3 Einfluss genommen werden.

