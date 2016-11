BMW F82 M4R von Carbonfiber Dynamics

BMW F82 M4R von Carbonfiber Dynamics Foto: Carbonfiber Dynamics

SPORTcars 23.11.2016 - Das Dortmunder Unternehmen Carbonfiber Dynamics ist für die Distribution von automobilen Anbauteilen aus Kohlefaser über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Bei dem neuesten Projektfahrzeug – einem BMW F82 M4 – wurde kein Stein auf dem Anderen gelassen. Der intern liebevoll „M4R“ getaufte Sportwagen dient als fahrendes Anschauungsobjekt diverser international bekannter Carbon-Manufakturen. Hinzu kommen tiefgreifende Modifikationen in Sachen Leistung, sodass letztlich 700 PS den Weg zu den Hinterrädern finden.

Das verbaute Carbon-Kit ist ein erlesener Auszug aus dem umfassenden Sortiment der Dortmunder Kohlefaser-Spezialisten. Verbaut wurde eine 3DDesign Frontschürze, welche komplett aus Kohlefaser gefertigt ist und sich durch die Teillackierung perfekt in das Gesamtkonzept einfügt. Die Carbon-Motorhaube von MTC Design ist an den GTS-Stil angelehnt und ebenfalls teillackiert, um einen formschönen Übergang zu schaffen. Die Seitenschweller stammen von Varis – genau wie 3DDesign aus dem Land der aufgehenden Sonne. Hinzu kommen ein Varis System 1-Diffusor sowie ein 3DDesign-Heckflügel, welche in Kombination für die nötige Erhöhung des Anpressdrucks auf der Hinterachse sorgen. Zugunsten der Reisetauglichkeit wurde zusätzlich die 56°NORD-Carbon-Dachbox montiert, welche bezogen auf Materialverwendung und Herstellungsverfahren durch absolute Perfektion besticht. Die in Kürze erhältliche Dachbox ist bei Geschwindigkeiten bis 300 km/h getestet worden, hat ein Fassungsvermögen von 405 Litern und verfügt über einen einmaligen 300-Grad-Zugriff. Abgerundet wird das Gesamtbild durch eine Folierung im GT4-Stil von Revowrap, welche die Rennsportambitionen verbildlicht.

Diese Rennsportambitionen werden anhand der gemessenen Daten von 700 PS / 860 Nm und einer Zeit von 5,9 Sekunden für den Sprint von 100 auf 200 km/h (ohne Dachbox gemessen) unterstrichen. Verantwortlich sind hierfür insbesondere das JB4-Steuergerät von Burger Motorsport, welches verschiedene Leistungsstufen auf Knopfdruck ermöglicht. Zusätzlich wurden Alu-Chargepipes sowie eine Methanol-Einspritzung von BMS aus Kalifornien installiert. Die überarbeiteten TTE 6XX-Turbolader sind in Verbindung mit einer Akrapovic-Downpipe und einem Ladedruck von 2,3 Bar die wesentlichen Argumente für das Erreichen der 700-PS-Grenze. Für die nötige Frischluft sorgt ein Carbon/Kevlar-Ansaugsystem von den Intake-Spezialisten Eventuri aus England.

Eine 14-Scheiben-Kupplung von Dodson Motorsport ersetzt das originale Bauteil, welches in Anbetracht des gemessenen Drehmoments nicht einmal den Testlauf überlebt hätte. Die Mov’it-Bremse (Vorderachse: 6-Kolben-Sättel, 392-mm-Reibringe; Hinterachse: 4-Kolben-Sättel, 380-mm-Reibringe) garantiert adäquate Verzögerung, während das Bilstein B16 EDC-Fahrwerk den M4R auf Kurs hält. Für die richtige Bodenhaftung sorgt die Kombination aus 19‘‘-Schmiedefelgen von 6sixty sowie Proxes R888R-Semislicks (265/30R19; 305/30R19) aus dem Hause Toyo Tires.



Zusätzliche Details zu diesem BMW F82 M4R, der im Übrigen auch auf der Essen Motor Show 2016 (Halle 2, Stand E116) zu sehen sein wird, sowie Informationen zu vielfältigen Umbaumöglichkeiten mit diversen Carbon-Komponenten direkt bei Carbonfiber Dynamics – CFD GmbH | Hallesche Straße 64 | 44143 Dortmund | Telefon: +49(0)231 / 22 81 02 41 | E-Mail: info@cf-dynamics.de | Internet: www.cf-dynamics.de