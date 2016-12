B&B Automobiltechnik: 480 PS im Clubsport-GTI

SPORTcars 23.12.2016 - Die neueste Entwicklung des Siegener Tuningbetriebes B&B Automobiltechnik ist ein vierstufiges Tuningprogramm für den Kompaktsportler VW Golf VII GTI Clubsport sowie dessen besonders kompromisslose „S“-Version. Leistung und Drehmoment des neuen GTI Clubsport / S steigen von 265 PS / 350 Nm bzw. 310 PS / 380 Nm in der stärksten Ausbaustufe auf maximal 480 PS und 620 Nm (EUR 12.950,-). Hierbei sinkt die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h von 6,3 Sek. auf 4,5 Sek. Der 0-200-km/h-Wert reduziert sich von 22,5 auf 12,8 Sek. Die Höchstgeschwindigkeit steigt von 250 km/h auf über 285 km/h.

Erreicht werden diese Fahrleistungen durch einen Spezial-Turbolader mit einer vergrößerten Ansaugung, einer Hochdruckbenzinpumpe, einem Hochleistungsladeluftkühler, einer Rennsport-Abgasanlage mit Sport-Katalysator, die Bearbeitung von Ansaugwegen und Luftführungen, sowie eine Erhöhung des Ladedrucks mit Anpassung der Einspritzkennfelder. Um die Öltemperatur immer im grünen Bereich zu wissen, wird zusätzlich die B&B-Spezialölkühlanlage installiert.



Kleinere Leistungskits mit 265 kW / 360 PS / 460 Nm (EUR 1.298,-), 283 kW / 385 PS / 480 Nm (EUR 3.950,-) sowie 316 kW / 430 PS / 550 Nm (EUR 7.950.-) sind ebenfalls erhältlich. In allen Leistungsstufen ist die Aufhebung der Vmax Begrenzung enthalten. Bei Modellen mit DSG-Getriebe erfolgt zudem eine elektronische Anpassung.

Zur Reduzierung des Abgasgegendrucks und der Abgastemperatur bietet B&B eine Spezial-Downpipe mit Sport-Katalysator (ab EUR 1.398,-) an, welche eine Mehrleistung von ca. 11 kW / 15 PS generiert. Um darüber hinaus das Klangbild und die Optik zu verbessern, hat B&B eine Sport-Abgasanlage ab Kat (ab EUR 1.398,-) im Programm. Durch die alternative Verwendung der B&B-Rennsport-Abgasanlage mit Metallkatalysator (ab EUR 2.795,-) wird eine um rund 15 kW / 20 PS höhere Leistungsabgabe bei gleichzeitiger Reduzierung der thermischen Belastung von Motor und Abgasturbolader erreicht. Wahlweise ist ein spezielles Sound-System (ab EUR 998,-) verfügbar, welches per Fernbedienung den Klang des Clubsport-GTIs in mehreren Einstellungen bis hin zum V8-Racing-Sound modifiziert.

Empfehlenswert bei allen Leistungsstufen des 2,0-Liter-Turbomotors ist die B&B-Zusatzölkühlanlage (EUR 1.298,-) welche eine Reduzierung der Öltemperatur um bis zu 25 Grad herbeiführt.



Um die Fahreigenschaften und die Optik des GTI Clubsport zu optimieren, bietet B&B einen Sportfedernsatz (EUR 298,-) an, welcher den Kompaktsportler um ca. 30 mm absenkt. Eine noch deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens wird durch die Verwendung des B&B / KW-Gewindefahrwerkes V3 erreicht. Das in Höhe sowie Zug- und Druckstufe einstellbare Gewindefahrwerk ist ab EUR 1.798,- erhältlich.

Ebenfalls verfügbar ist eine B&B-Hochleistungsbremsanlage (ab EUR 3.495.-), welche die Bremsleistung bei sportlicher Fahrweise oder in Notsituationen deutlich verbessert. Die Bremsscheibengröße beträgt 342 mm an der Vorderachse, sodass die Anlage auch mit den originalen 18-Zoll-Rädern verwendet werden kann. Wahlweise sind weitere Bremsanlagen in Größen bis 370 mm lieferbar, diese bedingen jedoch die Verwendung mindestens 19 Zoll großer Felgen.



Auch solche hat B&B im Programm: Die B&B-Leichtmetallfelge B10 bietet in der Dimension 8,5x20 Zoll mit 235/30R20-Bereifung (ab EUR 3.298,- komplett) mehr Reserve bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und optimiert zudem die sportliche Optik. Weitere Leichtmetallräder in 18- und 19-Zoll-Größen (ab EUR 1.950,-) sind ebenfalls verfügbar.



