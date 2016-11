Audi TT RS von HG-Motorsport

Audi TT RS von HG-Motorsport Foto: HG-Motorsport

SPORTcars 25.11.2016 - Mit dem TT RS haben die Audi-Mannen aus Ingolstadt erst vor wenigen Wochen in China das beeindruckende, neue Topmodell der aktuellen Baureihe (8S) des Sportlers vorgestellt. Unter der Haube steckt zur Freude der Fans nach wie vor ein Fünfzylinder-Turbomotor. Dieser verfügt zwar wie im Vorgänger über 2,5 Liter Hubraum, wurde im Übrigen jedoch nahezu komplett neu entwickelt. Das Ergebnis ist eine Serienleistung von 400 PS, die dank quattro-Allradantrieb zuverlässig auf die Straße gebracht wird.

Audi TT RS von HG-Motorsport Foto: HG-Motorsport

Audi TT RS von HG-Motorsport Foto: HG-Motorsport

Trotz der daraus resultierenden, erstklassigen Fahrleistungen haben sich die Performance-Spezialisten von HG-Motorsport nun als eines der ersten Unternehmen bereits des brandneuen TT RS angenommen. Ihre mit Hilfe hauseigener Hardware-Upgrades optimierte Version des Sportcoupés präsentieren sie ab dem 25.11.16 auf der Essen Motor Show.



Das vorgestellte Fahrzeug verfügt trotz der sehr kurzen Bearbeitungszeit bereits über eine komplett neue Abgasanlage mit 89 Millimetern Durchmesser, einen neuen Air Intake sowie einen Ladeluftkühler. Zudem sind bereits weitere Hardware-Anpassungen für den TT RS in Planung: Neben einer alternativen Air Intake-Variante aus leichtem und optisch ansprechendem Vollcarbon befindet sich aktuell eine Downpipe in Entwicklung, die zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein wird.

Audi TT RS von HG-Motorsport Foto: HG-Motorsport

Zudem hat HG Motorsport das TT-Tompodell in optischer Hinsicht fein hergerichtet – was gerade für den Auftritt auf einer der größten europäischen Tuningmessen von enormer Bedeutung ist! Die Radkästen bestücken die Spezialisten mit dreiteiligen Schmidt FS-Line-Felgen, die rundum über das Format 9,5x20 Zoll verfügen und mit Hankook Ventus S1 Evo-Reifen im Format 245/30R20 bezogen sind. Darüber hinaus sorgt ein KW Variante 3-Gewindefahrwerk gleichsam für eine ansprechende Tieferlegung und eine gesteigerte Fahrdynamik. Zum wahren Hingucker wird der TT RS schließlich durch die auffällige Folierung im HG-Motorsport-Design, die durch die Spezialisten von Lübeck. Ink aufgetragen wird.



Wer nun Interesse bekommen hat, kann sich ab den 25.11.16 auf der Essen Motor Show in Halle 5.0 am Stand C126 ein ganz persönliches Bild vom leistungsstarken TT-Sportler aus dem Hause HG Motorsport machen.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie direkt bei: HG-Motorsport GmbH | Steinbrückerstraße 6 | D-23556 Lübeck | Tel.: 0451 / 409 46 00 | Fax: 0451 / 409 46 06 | www.hg-motorsport.de | E-Mail: anfrage@hg-motorsport.de