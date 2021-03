SPORTcars

AMG GT Black Series by OPUS Automotive

AMG GT Black Series by OPUS Automotive Pictures by Borre Zimmermann

SPORTcars 15.03.2021 - Als weltweit erster Tuner hat die OPUS Automotive GmbH bereits vor einigen Wochen einen Mercedes-AMG GT Black Series in Empfang genommen und präsentiert schon für das Jahr 2021 diverse Leistungsstufen mit bis zu 1111 PS. OPUS ist im selben Gewerbepark am Nürburgring ansässig, in dem sich neben Rennteams vor allem auch namhafte Fahrzeughersteller niedergelassen haben und nicht zufällig bezog OPUS das ehemalige Testcenter der Mercedes-AMG GmbH in der Gottlieb-Daimler-Straße.

Freilich ist es noch zu früh, um über Rundenzeiten des durch OPUS modifizierten GT Black Series zu spekulieren, es sei aber nicht nur am Rande erwähnt, dass es sich hierbei bereits ab Werk um den schnellsten Wagen in der Kategorie der serienmäßigen, straßenzugelassenen, jedoch nicht nachträglich modifizierten Sportwagen auf der Nordschleife des Nürburgrings handelt. Wir dürfen also mehr als gespannt sein!



Die sogenannten „OPUS Binary Editions“ werden in den Stufen 1111 und 1001 PS nach harter Erprobung auf dem Leistungsprüfstand, der Straße sowie unzähligen Runden in der grünen Hölle des Nürburgrings und auf anderen Rennstrecken voraussichtlich ab Juni 2021 zum Verkauf freigegeben.

Zumindest mit der vorerst höchsten Ausbaustufe wird der von OPUS modifizierte AMG GT Black Series sogar den AMG ONE um 57 PS übertreffen, dessen Systemleistung mit 1054 PS angegeben wird.



Man könnte auf die Idee kommen, dass es sich dabei um relativ viel Leistung für ein heckgetriebenes Fahrzeug handelt. Die Lösung: OPUS begrenzt bei allen Leistungsstufen das Drehmoment immer auf das „Nötigste“, aus Rücksicht auf den Antriebsstrang und die Traktion. In Kombination mit der ab Werk ausgefeilten Aerodynamik ist die Leistung keineswegs über-portioniert. OPUS verspricht zudem bei allen Leistungsstufen eine saugerähnliche Charakteristik mit einem linearen Leistungsverlauf, sprich parallel zur Drehzahl ansteigender Leistung.

Wem diese Leistungskits zu abgehoben erscheinen, der muss sich nur noch bis Mitte April gedulden, dann werden die Leistungsstufen mit 825 wie auch 920 PS verfügbar sein.



Bis auf die 825 PS Ausbaustufe, welche rein per Software-Eingriff im Motor- und Getriebesteuergerät erfolgt, beinhalten alle Leistungskits weitere, teils sehr umfangreiche Änderungen an der Hardware:

Diese reichen u.a. von geänderten Turboladern und einer Getriebeverstärkung bis zu einem überarbeiteten Motor samt spezieller Schmiedekolben, verstärkter Pleuel, bearbeiteter Zylinderköpfe und eines komplett geänderten Kraftstoffsystems.

Abgerundet werden die genannten Leistungspakete schon in wenigen Monaten durch superleichte Räder wie auch Aerodynamik-Addons, hierzu möchte OPUS aber noch keine weiteren Details nennen.



Soweit also die bisherigen Informationen zu den Tuning-Komponenten für den wahrhaftigen Shooting-Star namens GT Black Series.



Nur der Name OPUS wirft die folgende Frage auf: Wer ist dieser vermeintlich neue Stern im Mercedes Tuningsegment?



OPUS ist nur dem Namen nach ein Neuling. Bei der Entwicklungs-Belegschaft rund um den Geschäftsführer, Dipl.-Ing. Lukas Domogalla, handelt es sich um ein seit 20 Jahren im Automotive-Segment tätiges Team, welches zwischenzeitlich als Vertrieb für ein namhaftes, amerikanisches Unternehmen, wie auch als ein eigenständiges Entwicklungs- und Testcenter tätig war.

„Die ohnehin schon unterschiedlichen Markterfordernisse bedurften spätestens mit der aktuellen, weltweiten Krise einer Anpassung des Geschäftsmodells unseres Unternehmens.“, so der OPUS Geschäftsführer. „Nicht zuletzt heißt es auch, dass Stillstand gleich Rückschritt sei und nichts so beständig wie der Wandel wäre, weshalb wir uns sehr darauf freuen, in dieser Zeit nach der Umstrukturierung weiterhin Benchmarks in der Branche zu setzen.“



Vor allem in Bezug auf den AMG GT und insbesondere den GT R, verfügt das Team vom Nürburgring wohl über die weltweit fundierteste Expertise und wird sicher nicht zuletzt mit dem neuesten Affalterbacher Spitzenmodell weiterhin Überlegenheit demonstrieren. Immerhin wird das Team aus Meuspath in der Szene nicht ohne Grund als „Home of the AMG GT“ bezeichnet.



„Per Definition des Wortes ‚Opus‘ als künstlerisches, musikalisches wie auch wissenschaftliches Werk, ist die Marschrichtung der kommenden Produkte vorgegeben. Es geht uns immer um ein möglichst perfektes Zusammenspiel der einzelnen Fahrzeugkomponenten, welche nur genauestens aufeinander abgestimmt eine ‚Symphonie‘ ergeben.“, führt der OPUS Geschäftsführer weiter aus.