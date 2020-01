Auch das Fahrwerk sorgt mit dem AC Schnitzer Federnsatz und einer Tieferlegung (vorne / hinten: jeweils ca. 20 - 25 mm gegenüber dem Serienfahrwerk) trotz SUV typischer, erhöhter Bodenfreiheit für maximale Kontrolle und Bodenhaftung. Das Aerodynamik-Paket setzt an wichtigen Stellen Akzente und beinhaltet einen AC Schnitzer Frontsplitter, einen Dachheckflügel, der in den Dachheckspoiler eingesetzt wird, die Heckschürzenschutzfolie und AC Schnitzer Schriftzüge (400 mm, links – rechts). Wobei die zuerst genannten Aerodynamikelemente natürlich nicht nur für eine „optisch temporeiche“ Fahrt verantwortlich sind, sondern vor allem den Abtrieb an Vorder- und Hinterachse verbessern.

Beim Interieur setzt AC Schnitzer auf hochwertige, griffige Aluminium Accessoires: eine Pedalerie mit passender Fußstütze, ein Keyholder und das Aluminium Cover Black Line für den iDrive Controller sowie das Aluminium Schaltwippen-Set stehen auf der Teileliste. Für das innere der Radkästen finden Tuning-Fans zudem bei AC Schnitzer AC1 Leichtmetallfelgen BiColor oder Anthrazit vorne in 8,5J x 20" mit Bereifung 255/45 R 20 und hinten in 10,0J x 20“ mit Bereifung 265/45 R 20.



AC2 Leichtmetallfelgen in BiColor oder in Anthrazit/Schwarz (vorne: 9,0J x 22“ mit Bereifung 265/35 R 22; hinten: 9,0J x 22“ mit Bereifung 275/35 R 22) sind ebenfalls Bestandteile des umfangreichen Felgen- und Räderprogramms.



Der X3 M by AC Schnitzer beweist wahren Sportsgeist, eben auch jenseits der M-Serie.