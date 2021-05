SPORTcars

911 GT3 RS MR in 6:54,340 um die Nordschleife

Porsche 911 GT3 RS MR Foto: Manthey-Racing

SPORTcars 04.05.2021 - Am Freitag, 23. April 2021, umrundete der 383 kW (520 PS) starke Porsche 911 GT3 RS MR der Generation 991.2 die 20,832 Kilometer lange komplette Strecke der Nordschleife unter notarieller Aufsicht in 6:54,340 Minuten. Die gemessene Zeit für die 20,6 Kilometer lange, um den Abschnitt T13 verkürzte und in der Vergangenheit vornehmlich kommunizierte Rundenlänge betrug 6:49,656 Minuten. Am Steuer des straßenzugelassenen Sportwagens saß der Porsche Werksfahrer Kévin Estre.

Porsche 911 GT3 RS MR Foto: Manthey-Racing

Porsche 911 GT3 RS MR Foto: Manthey-Racing

Das Fahrzeug war mit einem MR Performance Kit ausgestattet. Diese werden mit dem Fokus auf Trackday- und Clubsporteinsätze entwickelt und durchlaufen umfangreiche Tests und zahlreiche Runden auf verschiedenen Rennstrecken, um die bestmögliche Performance der Manthey-Racing Produkte für Straßenfahrzeuge zu gewährleisten.



„Es war beeindruckend wie schnell Kévin in unserem Fahrzeug war und es hat mich gefreut in der Videoanalyse zu sehen wie entspannt er den Porsche 911 GT3 RS MR auf der Nordschleife schnell fahren kann. Unsere Performance Kits werden unter anderem mit dem Ziel der Fahrbarkeit entwickelt. Sie sollen unseren Kunden das Vertrauen geben, sicher schnelle Rundenzeiten zu erreichen“, so Christoph Breuer, Projektleiter Straßenfahrzeuge Manthey/PSZ.

Kévin im Porsche 911 GT3 RS MR Foto: Manthey-Racing

In der Vorbereitung auf die gezeitete Runde wurden am Kundenauslieferungs-Setup des Neunelfers nur minimale Änderungen vorgenommen. Einziges Teil, das nicht straßenzugelassen war, war der Rennsitz, den man zur Sicherheit des Fahrers verbaut hatte. „Es war ein tolles Gefühl die verkürzte Runde unter 6:50 Minuten zu fahren und das Auto hat sich super angefühlt. Besonders in den schnellen Kurven ist das Fahrzeug unglaublich. Das Verrückte ist, dass wir von den Zeiten her nicht weit von unserem GT3 R, dem „Grello“, entfernt sind. Ich bin sehr stolz, dass ich diese Runde für Manthey-Racing fahren durfte“, so Kévin

Estre.



Das Performance Kit ist auf Basis der Modifikationen des Porsche 911 GT2 RS MR entstanden, der unter anderem der schnellste modifizierte Sportwagen auf der NürburgringNordschleife ist. Das MR Performance Kit für den Porsche 911 GT3 RS (991.2) ist bei Manthey-Racing erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie vor Ort in Meuspath oder per E-Mail unter der sales@manthey-racing.de.