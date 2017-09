4er-Modelle als «dÄHLer competition line»

4er-Modelle als ĞdÄHLer competition lineğ

SPORTcars 16.09.2017 - Heute im Fokus: Die kraftvolle Eleganz für alle 440i, individualisiert und umfassend optimiert als «dÄHLer competition line». Ob 4er Coupé (F32), 4er Cabrio (F33) oder 4er Gran Coupé (F36) – alle Modelle und Varianten sind bei Dähler Design & Technik GmbH aus Belp bei Bern in der Schweiz in kompetenten Händen. Alle 4er bieten beeindruckende Sportlichkeit und Dynamik, vereint mit atemberaubender Ästhetik. Und es ist unbestritten, dass die Basismotorisierung (B58-Motor) mit 326 PS schon etwas Dampf liefert. Doch Christoph Dähler und sein Team legen nochmals beeindruckend nach – eben optimierte Power und Agilität pur! Für das einzigartige Fahrgefühl mit dem spezifischen dÄHLer-Touch.

Leistungssteigerung «powered by dÄHLer» für 440i/xDrive in 3 Stufen: Leistungsstufe 1 mit 380 PS/560 Nm, Leistungsstufe 2 mit 400 PS/580 Nm und als Kracher die Leistungsstufe 3 mit 415 PS und beeindruckenden 610 Nm! Alle Stufen inkl. Aufhebung der serienmässigen V/max-Begrenzung), nach Euro-6-Norm geprüft und CH-/EU-homologiert. Weitere Leistungssteigerungen für andere Benzin- oder Dieselmotoren verfügbar und auf Anfrage. Auspuffanlagen in unterschiedlichen Ausführungen (2- oder 4-Rohr-Anlagen) «built by dÄHLer» für den sportlich-sonoren Ton, mit dem dÄHLer-typischen Klangbild – selbstverständlich auch zusammen mit der Leistungssteigerung homologiert.

Top-abgestimmte, harmonische und schluckfreudige Fahrwerkstieferlegungen oder vielfach in Höhe und Härte verstellbare Komplettfahrwerke «built by dÄHLer» mit knackiger, sportlich-straffer (aber niemals harter) Kennung! 8-Kolben-Hochleistungsbremsanlage «built by dÄHLer» (Durchmesser 380mm).



«dÄHLer CDC1» – das Rad aus eigener Entwicklung und Fertigung in den Grössen 8x20 (VA) und 9x20 (HA) sowie 9x20 (VA) und 10,5x20 (HA), in verschiedenen Ausführungen. Und last, but not least: Eine Auswahl weiterer Teile und Spezialitäten für die 4er-Modelle: Aussenspiegel in M4-Optik, Frontspoilerlippe/Frontspoiler, Heckspoiler, Heckflügel in Carbon, Heckdiffusor sowie unterschiedlichste Optionen und Individualisierungen für das Interieur mit dem unverwechselbaren und charakteristischen dÄHLer-Touch.



Weitere Informationen direkt über: Dähler Design & Technik GmbH | Viehweid | CH-3123 Belp bei Bern | Fon +41 (0)31 819 88 77, Fax +41 (0)31 819 88 78 | Internet: http://www.daehler.com | info@daehler.com