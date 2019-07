BMW 6er F12 640i Cabrio by Senner Tuning AG

SPORTcars 16.07.2019 - Ein gewisser Benno SENNER hat 2002 – als Folge seiner Aktivitäten im Motorsport (VLN-Langstreckenpokal, 24-Stunden-Rennen etc.) Anfang der 1990er-Jahre – die Firma Senner Tuning in Ingelheim am Rhein ins Leben gerufen. Nach mehreren Zwischenstationen und Erweiterungen wird die Firma 2010 in eine Aktiengesellschaft „umfunktioniert“. In der Zwischenzeit ist, auch durch Kooperationen mit handverlesenen Partnern, ein quasi weltweit agierendes Unternehmen mit erstklassigem Ruf in der Tuningbranche gewachsen, das bald schon auf zwei Jahrzehnte Erfolgsgeschichte zurückschauen kann.

BMW 6er F12 640i Cabrio by Senner Tuning AG Foto: Senner Tuning

Der „Proband“ ist diesmal ein BMW 6er F12 640i Cabrio in Black Sapphire Metallic (475) mit Serienwerten von 320 PS (= 235 kW) und 450 Nm maximalem Drehmoment. Nach einer Leistungssteigerung via Kennfeldanpassung kommt das Cabrio jetzt mit 379 PS (= 279 kW) Leistung sowie 540 Nm max. Drehmoment nach dem Chiptuning daher. Das KW Gewindefahrwerk der Variante 3 ist in der Höhe einstellbar und verfügt über variable Zug- und Druckstufen. DAS Highlight dieses „Sommernachtstraumes“ ist ohne jeden Zweifel das Räderwerk KV3.3 der Felgenmanufaktur MB Design in Gelnhausen, denen ein besonderer Dank für die perfekte Realisierung zusteht, denn MB Design hat sowohl die Vermessung als auch die Konstruktion der Felgen am Fahrzeug des Kunden getätigt: in 9 x 21 mit 255/30 R21 Conti Sport Contact 6 an der Vorderachse bzw. 10,5 x 21 mit 295/25 R21 an der Hinterachse mit jeweils seidenmattschwarzem Stern und poliertem Außenbett. Ansonsten wären da noch die schwarzen Nieren, ebensolche Endrohrblenden, ein Sportluftfilter sowie ein Power Converter zur Verstärkung und Beschleunigung des elektrischen Gassignals zu erwähnen. Und das Modul zum Öffnen und Schließen des Verdecks wird per OE-Fernbedienung betätigt.

Alles in allem ein Beweis mehr für die Kreativität des perfekt eingespielten Teams aus Ingelheim.



Zusätzliche Informationen zu diesem schwarzen 6er direkt bei Senner Tuning AG | Heinrich-Wieland-Straße 11 | 55218 Ingelheim am Rhein | Tel. +49 (0)6132 712808 | Fax +49 (0)6132 712809 | E-Mail info@senner-tuning.de | http://www.senner-tuning.de