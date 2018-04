Vorstellung FPlus CORSA von POGEA RACING

Vorstellung FPlus CORSA von POGEA RACING Foto: Pogea Racing

SPORTcars 20.04.2018 - Ganz gleich ob bei einem Abarth, einem Alfa Romeo oder nun erstmals bei einem Supersportwagen aus dem Hause Ferrari, eines haben alle Arbeiten der Firma Pogea Racing gemeinsam: die absolute Hingabe bei der Designfindung sowie eine kompromisslose Perfektion in der Fertigungsqualität. Der Tuningspezialist aus Friedrichshafen am Bodensee überzeugt dabei gleichwohl mit stilsicherer Ästhetik sowie mit technischen Innovationen. Von der gewichts- und aerodynamisch-optimierten Karosserie über markante Leichtmetallfelgen bis hin zur feingetunten Antriebseinheit brilliert POGEA RACING nun mit einem in allen Disziplinen veredelten Ferrari 488 GTB, der in Monaco auf der Top Marques Autoshow erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird.

Vorstellung FPlus CORSA von POGEA RACING Foto: Pogea Racing

Umfangreiche Karosseriemodifikationen verwandeln das eher rundliche Seriendesign in einen austrainierten Athleten. POGEA vertraut dabei auf die Gestaltungskünste des italienischen Designers Michele Leonello. Diesem gelingt mit typisch italienischer Leichtigkeit sowohl bei der Formgebung als auch durch das gestalterische Element von Sichtcarbon ein unvergleichlicher Look. Bereits in der Serienversion des 488 verwendet Ferrari den ultraleichten und hochfesten Werkstoff Carbon für seine Fahrgastzelle. POGEA RACING führt dies beim FPlus CORSA als Hauptbestandteil aller seiner Karosseriekomponenten konsequent fort: Frontschürze, Heckschürze, Active Diffusor, Sidewings sowie Seitenschweller und Heckflügel werden aus Prepreg-Reinkohlefaser in perfekter Oberflächenqualität gefertigt und passgenau am Fahrzeug verbaut. Doch damit nicht genug: Dank konsequentem Leichtbau von den Spiegelgehäusen über Luftleitsysteme bis hin zum Deck Lid Spoiler reduziert POGEA das Seriengewicht in Summe um beeindruckende 48 Kilogramm.

Mit der gleichen Akribie mit der die Friedrichshafener an der Aerodynamik feilen, wird auch die Antriebseinheit einer Feinabstimmung unterzogen. Resultierend aus einem optimierten Motormanagement, einer geänderten Ansaugung in Kombination mit dem klanggewaltigen Edelstahl-Klappenabgassystem verbessert sich sowohl Motorleistung als auch Spurtstärke deutlich. Mit nun 820PS / 603kW und 900Nm beschleunigt das V8-Biturbo-Aggregat den FPlus CORSA in atemraubenden 2,8 Sekunden (Serie: 3,0S) auf 100 km/h. Und auch die Endgeschwindigkeit profitiert mit 345 km/h (elektronisch abgeregelt) deutlich von den Pogea-Maßnahmen – die Serie beugt sich hier bereits bei 330 km/h dem Luftwiderstand.

Für diese Performance-Werte bedarf es spezieller Rad-Reifenkombinationen: POGEA montiert hierfür Pilot Sport 4S-Reifen seines Entwicklungspartner MICHELIN in den Größen VA 245/30 ZR21 und HA 325/25 ZR21 auf sein neues Hochleistungs-Schmiederad. Die in 9x21 und 11x21 gefertigten ultraleichten Monoblock-Felgen reduzieren die ungefederten Maßen und verbessern dadurch Beschleunigung und Bremsverhalten. POGEA-Sportfedern optimieren zudem die Fahrstabilität und setzen die Felgen markant in Szene.



Der auf 20 Exemplare limitierte POGEA RACING FPlus CORSA Umbau wird nach Auftragserteilung und Anlieferung des Serienfahrzeuges durch den Kunden komplett in Deutschland gefertigt und mit sämtlichen erforderlichen TÜV-Prüfungen ausgeliefert. Optional individualisiert POGEA RACING das 488 Cockpit zur Schaltzentrale nach individuellem Kundengeschmack. Ganz gleich ob Komplettlederausstattung in Lieblingsfarbe oder ergänzende Sichtcarbon-Applikationen, das Spezialisten Team um Eduard Pogea erfüllt jeden Wunsch mit gewohnter Leidenschaft und kenntnisreichem Sachverstand für exklusive italienische Sportwagen.

Fahrzeug: POGEA RACING - FPlus CORSA auf Basis Ferrari 488 GTB | Aerodynamik: Alle Komponenten in Carbon, „Made in Germany“, mit partiellem Sichtcarbon. | Frontschürze, Heckschürze mit integrierten Luftkanälen, Side-Wings, Schweller, Active Diffusor, Scallops, Spiegelgehäuse, Luftkanäle am Heckdeckel, Deck-Lid Spoiler mit verlängerten Spoilerecken, verstellbarer Heckflügel mit Spoilerfüssen aus geschmiedetem Aluminium | Lackierung: Sichtcarbon ultra high gloss sowie ROSSO CORSA FERRARI | Räder: POGEA RACING FPLUS - Monoblock Superlight Schmiederäder VA 9,0 x 21 und HA 12,5 x 21 Bereifung: MICHELIN PILOT SPORT 4S VA 245/30ZR21, HA 325/25ZR21 | Leistungssteigerung: 820 PS / 603 kW bei 6700 U/min 900 Nm bei 2300 U/min bestehend aus: geänderte Motorelektronik, geänderte Ansaugung, Downpipes mit 200cpi EURO 6EWG, Freigabe, Abgassystem mit Klappensteuerung aus 1.4828 Edelstahl mit Carbon-Endrohren | Performance: 0-100 km/h 2,8 S | 0-200 km/h noch nicht ermittelt | 0-300 km/h noch nicht ermittelt V-Max 345 km/h | Weiteres: Umbau mit deutscher TÜV-Freigabe | limitiert auf 20 Exemplare, 4 Exemplare für den europäischen Markt, 8 Exemplare für den nordamerikanischen Markt, 8 Exemplare für den asiatischen Markt