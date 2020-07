Der Name ist Programm: Mit 666 PS und einem Drehmoment von 800Nm maximiert POGEA die Motorleistung um fast 100 PS und generiert damit auch gleich eine neue Modellbezeichnung. Als 666s verfügt der McLaren nun über eine Klappenabgasanlage der Hausmarke MONSTERexhaust mit X-Pipe Anbindung. Zwei elektrische High Speed Klappen werden über den CANBUS dynamisch gesteuert und sind somit in allen Fahrmodi EURO6 und TÜV-Konform. POGEA installiert zudem HJS 200cpsi Katalysatoren und ummantelt die Downpipes sowie das komplette Abgassystem mittels einer Thermo-Integralisolierung. Diese Isolierung reduziert die Temperatur im Motorraum immens und ist in Kombination mit dem STAGE 2-Motormanagement maßgeblich für das satte Leistungsplus verantwortlich.