SCHNELLSTER MACAN AUF DER WELT BY O.CT TUNING Foto: O.CT TUNING

SPORTcars 14.04.2018 - Die schon 1985 gegründete Firma Oberscheider kann voller Stolz auf eine weit über dreißigjährige Geschichte zurückblicken und hat sich – mit zunehmender Erfahrung – inzwischen zu einem Unternehmen mit gut 50 Mitarbeitern entwickelt. Eine der Leidenschaften im Unternehmen ist die 1994 entstandene O.CT Tuning mit Firmensitz im österreichischen Lustenau und seit 15 Jahren auch mit einem Firmensitz im schweizerischen Widnau. Das Hightech-Unternehmen realisiert an beiden Standorten Leistungsoptimierungen der Extraklasse für Motoren mittels Eingriffen in Soft- und Hardware einschließlich Kompressor-Umbauten. O.CT Tuning unterscheidet sich von den meisten Anbietern dadurch, dass professionelle Performancesteigerungen nach wie vor über die Programmierung direkt auf dem Steuergerät angeboten werden.

Die grenzüberschreitende Tuningschmiede O.CT Tuning hat sich die aktuellen Modelle von Porsche, speziell den Macan – was im Indonesischen so viel wie Tiger bedeutet – mit all seinen Motorvarianten, vorgeknöpft. Das Highlight aus dieser „Familie“ ist ohne jeden Zweifel der Macan Turbo Performance mit 440 PS [= 324 kW] Leistung und 600 Nm max. Drehmoment in der Serie. Mit neu entwickelter Software hat O.CT Tuning den schwäbischen Donnerkeil auf stolze 528 PS [= 388 kW] / 710 Nm gebracht, was nahezu der Leistungsentfaltung eines 911 (991) Turbo entspricht. Somit macht der Macan seinem Namen alle Ehre, denn das brachiale Drehmoment kommt bereits im unteren Drehzahlbereich zum Tragen und sorgt mit dem Allradantrieb für kaum vorstellbaren Vortrieb. Um den Beschleunigungswert aus dem Stand auf 100 km/h in jetzt 4,0 sec zu erreichen, musste unter anderem auch die Getriebesoftware angepasst werden.

Auch beim Macan Turbo mit 400 Serien-PS [= 294 kW] und 550 Serien-Nm stehen schon in der Stufe 1 bissige 455 PS [= 335 kW] sowie 630 Nm zur Verfügung. Investiert man zusätzlich noch in eine von O.CT Tuning entwickelte Sportabgasanlage, sind in der Stufe 2 die 528 PS [= 388 kW] bzw. 710 Nm wie beim leistungsgesteigerten Turbo Performance machbar. Übrigens steht – natürlich nach vorheriger Terminvereinbarung – für interessierte Kunden bei O.CT Tuning ein Testwagen zur Verfügung. Die Leistungsdaten aller anderen Macan-Modelle können auf der Homepage der Firma abgerufen werden.



