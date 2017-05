GOLF VII GTI CLUBSPORT S powered by O.CT TUNING

SPORTcars 26.05.2017 - Die 1985 gegründete Firma Oberscheider hat sich inzwischen zu einem Unternehmen mit gut 50 Mitarbeitern entwickelt. Eine Leidenschaft im Unternehmen ist die 1994 entstandene O.CT Tuning mit Firmensitz in Lustenau (A) und in Widnau (CH). Ein Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Leistungssteigerungen, speziell in den Bereichen Hard- und Software. Mit dem IPRO (Intelligentes PROgrammierungssystem) sorgte O.CT Tuning für Aufsehen in der Tuningbranche. IPRO ermöglichte es damals auf einfachste Weise, Steuergeräte über die Diagnoseschnittstelle OBD-II zu programmieren. Das IPRO-System ist mittlerweile bereits in zweiter Generation auf dem Markt. Als weiteren Schwerpunkt hat sich O.CT Tuning mit der Kompressor-Technik auseinandergesetzt und kann brachiale Leistungspakete für Marken aus der VW-Gruppe sowie US-Fahrzeuge aus dem Chrysler-Konzern anbieten.

Hier und jetzt ist über den Golf VII GTI Clubsport S zu berichten, den O.CT Tuning mit 370 PS (= 272 kW) in eine neue Liga gebracht hat. Die Techniker der Tuningschmiede aus Österreich waren mal wieder in der Tüftlerwerkstatt und haben die sich bietenden Möglichkeiten bei einem Renner aus der VW-Sportabteilung nochmals genauer angesehen. Nach dem Aufspannen des Motors auf den Motorenprüfstand und ergiebigen Tests konnte doch noch einiges an Potential bei dem 2.0-TSI-Motor gefunden werden.

Entwickelt wurden zwei Stufen, wobei bei Stufe 2 brachiale 370 PS an der Vorderachse zerren. Bei Fahrzeugen mit DSG-Getriebe wurden noch einige „Elemente“ dazu programmiert: Änderung an der Drehmomentbegrenzung, Anpassung der Drehzahl, Verlagerung der Schaltzeitpunkte, Verbesserung der Reaktionszeiten, Optimierung der Launch Control sowie ein optimierter Gangwechsel-Vorgang. Zusätzlich bietet O.CT Tuning für 2.0-TSI-Motoren ein Ölkühler-Kit an, welcher die Öltemperatur um bis zu 20° C senkt. Auf die Angabe von Beschleunigungswerten wird verzichtet, da dies bei 370 auf die Vorderachse wirkenden PS das Bild etwas verzerrt. Sicher ist nur, dass der Golf GTI Clubsport S unbändigen Willen nach Vortrieb hat, welcher beim Einsetzen des Grips auf die Reifen unweigerlich spürbar wird. Alles in allem ist aus dem schon werkseitig schnellen Racer nun eine richtige Rennmaschine geworden. Niedriges Gewicht kombiniert mit viel Leistung lassen perfekte Fahreigenschaften zu. Für Sportwagenfahrer heißt es jetzt aufgepasst, wenn ein in Lustenau bzw. Widnau optimierter GTI Clubsport S im Rückspiegel auftaucht.



Ein Testwagen steht selbstverständlich – nach Terminabsprache bei O.CT Tuning – für interessierte Kunden zur Verfügung.



Nähere Informationen zu diesem Performance-Kit direkt bei O.CT Oberscheider Tuning GmbH | Lindenstr. 44 | 9443 WIDNAU / SCHWEIZ | Telefon +41 71 722 11 88 | Telefax +41 71 722 00 60 | E-Mail info@oct-tuning.com | Internet: www.oct-tuning.com