PORSCHE 911 SPEEDSTER BY DP MOTORSPORT

PORSCHE 911 SPEEDSTER BY DP MOTORSPORT Foto: Jordi Miranda

SPORTcars 09.05.2018 - DIE Porsche-Schmiede schlechthin ist die bereits 1973 von Ekkehard ZIMMERMANN gegründete Firma dp motorsport in Overath, unweit von Köln. Dessen Sohn Patrick ZIMMERMANN und seine Crew sorgen inzwischen dafür, dass der Firmenname in der Porsche-Szene in aller Munde bleibt – natürlich mit tatkräftiger Unterstützung des Vaters.

Von einem Kunden aus Berlin, der zuvor schon ein 356er C-Cabrio größtenteils selbst überholt hatte, bekam dp motorsport den Auftrag, an einem für „zu modern“ empfundenen Porsche 911 Speedster ein „backdating“ zu realisieren. Dabei hatte dieser Speedster schon eine Phase 1 hinter sich, bei der aus dem ursprünglichen 911 Targa 3.2 Baujahr 1989 im sonnigen US-amerikanischen Kalifornien Ende der 1990er-Jahre in penibler Kleinarbeit ein Speedster wurde. Anschließend fand er dann seinen Weg nach Deutschland.

Die Phase 2 der Optimierung bei dp motorsport erfolgte mithilfe des F-Modell-Bodykits dp11F Carrera-Widebody, das durch seine ein Zoll breiteren Radläufe, die leicht tiefer gezogene Frontschürze sowie die sehr dezent gestalteten Seitenschweller besticht, wobei Letztere die Aufgabe haben, die Ölleitungen zu verdecken und dem Wagen eine schönere Linie an der Schwellerunterkante zu geben. Das Design wurde nebenbei bemerkt eigens von dem Overather Profiteam entwickelt, um den alten 911er noch sportlicher und kräftiger wirken zu lassen. Die Fahrzeughöheneinstellung erfolgt dabei über das Verstellen der Drehstäbe und die Räder werden durch die Verwendung von H&R-Distanzscheiben „verbessert“. Der vorhandene 2-Rohr-Endschalldämpfer wurde optisch an die neue Heckschürze angepasst. Und schließlich wirkt der ohnehin schon extrem flache 911er durch die Lackierung in Nardograu fast wie ein Jagdflugzeug.

Für den Speedster ist bei dp motorsport im nächsten Winter übrigens noch eine Phase 3 vorgesehen, bei der ein in Höhe, Zug und Druckstufe separat einstellbares Clubsport-Gewindefahrwerk von KW installiert wird. Zusätzlich werden dann PU-Lager der Firma Superpro zur Reduzierung des Spiels in den Achslagern verbaut. Und dem noch serienmäßig 218 PS (= 160 kW) aus 3,2 Litern Hubraum leistenden Motor mit dem 5-Gang-G50-Getriebe wird dann durch die Verwendung von Schrick-Nockenwellen, einer großen Drosselklappe, einem Fächerkrümmer sowie der individuellen Abstimmung auf dem Prüfstand ein kleiner Leistungsschub auf ca. 260 PS verpasst. Perfekt dazu die 7x16 Zoll messenden Felgen mit Continental Sport Contact in 205/55-16 an der Vorderachse bzw. 9x16 mit 245/45-16 an der Hinterachse.

Schon jetzt ist dieser Speedster eine Augenweide. Man darf aber auch auf den endgültigen Zustand nach dem nächsten Winter gespannt sein …



Zusätzliche Informationen hierzu direkt bei dp motorsport E. Zimmermann GmbH | Am alten Wasserwerk 1 | 51491 Overath (- Immekeppel) | Telefon 0 22 04 / 7 10 67 | Telefax 0 22 04 / 7 10 69 | E-Mail info@dp-motorsport.de | Internet http://www.dp-motorsport.de