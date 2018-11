EVENTURI Intake Systems by Dähler

EVENTURI Intake Systems by Dähler Foto: Dähler

SPORTcars 20.11.2018 - Endlich geprüft und legal: Die weltweit lieferbaren und begehrten EVENTURI Carbon Ansaugsysteme wurden durch Dähler Design & Technik GmbH aus Belp bei Bern in der Schweiz nach den neusten Geräusch- und Lärmvorschriften EU-/CH-homologiert und können somit legal eingebaut und zugelassen werden.

EVENTURI Intake Systems by Dähler Foto: Dähler

EVENTURI Intake Systems by Dähler Foto: Dähler

EVENTURI setzt durch das patentierte Verfahren einen neuen Massstab im Bereich der Filtergehäuse und hat sich auf die konsequente Entwicklung massgeschneiderter Intake-Lösungen spezialisiert. Das Eventuri Carbon Ansaugsystem wurde entwickelt, um die Motorleistung zu erhöhen, das Fahrverhalten zu verbessern und das gesamte Fahrerlebnis zu steigern. Durch einen umgedrehten kegelförmigen Filter, umschlossen von einem Carbon-/Kevlargehäuse, bedient sich EVENTURI am so genannten Venturi-Effekt. Ein gleichmässig laminarer Luftstrom ist die Folge und sorgt so nicht nur für mehr Leistung, sondern auch für ein besseres Ansprechverhalten und ein neues Klangerlebnis.

EVENTURI Intake Systems by Dähler Foto: Dähler/EVENTURI

Die Qualität des EVENTURI Intake Systems sucht weltweit ihresgleichen! Die Unterschiede zu sonstigen Luftfiltersystemen entstehen insbesondere durch das spezielle Design der Gehäuse und die Philosophie, eine «Komplettlösung» anzubieten. Das patentierte Verfahren setzt auf einen Kegelfilter, welcher von dem MAF-Rohr entkoppelt ist. So diktiert nicht mehr der Filter den Luftstrom, sondern das Gehäuse aus Kohlefaser, welches gleichzeitig als Hitzeschild agiert. So wirkt bei EVENTURI-Systemen letztlich das gesamte Gehäuse wie ein Ansaugtrichter, was sich positiv auf Leistung, Drehmoment und Ansprechverhalten auswirkt.

Die Airbox wird im Pre-preg-Verfahren hergestellt. Es kann zwischen den Varianten Carbon (auch Ansaugrohre aus Carbon) und farbigem Kevlar (gelb, blau, rot) ausgewählt werden. Die Homologation nach EU-/CH-Lärmvorschrift für weitere BMW-Modelle ist in Vorbereitung. Das Angebot wird laufend ausgebaut und die jeweils aktuell geprüften Modelle können über die Website angefragt werden.



EVENTURI Intake Systems – überall erhältlich, doch nur durch Dähler geprüft und legal eingebaut!



Weitere Informationen direkt über: Dähler Design & Technik GmbH Viehweid | CH-3123 Belp bei Bern | Fon +41 (0)31 819 88 77 | Fax +41 (0)31 819 88 78 | http://www.daehler.com | info@daehler.com