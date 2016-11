Arden verleiht Jaguar F-Pace Feinschliff

Jaguar F-Pace Feinschliff von Arden Foto: Arden

SPORTcars 22.11.2016 - Arden ist seit 44 Jahren Spezialist für britische Automobile. Als führender Jaguar-Veredler bietet Arden ab sofort ein umfangreiches Produktpaket für den neuen Jaguar F-Pace an. Die Produktpalette für den AJ 25 besteht aus Veredlungskomponenten, die sowohl dem Inneren als auch dem Äußeren der Katze etwas ganz Besonderes verleihen. Selbstverständlich bietet Arden für den Motor des Basismodells auch leistungssteigernde Komponenten an und überzeugt somit nicht nur durch verbesserte Optik und Fahrkomfort sondern ebenfalls durch pure Leistung.

Das hochwertige, handgefertigte Edelstahlgitterset im exklusiven Arden Design mit Schriftzug besteht aus dem Arden Kühlergrill sowie einem Edelstahlgitter für die untere Serienfronschürze und unterstreicht die sportliche Erscheinung des F-Pace. Das Gitterset ist auch in weiteren Farben erhältlich. Ein absoluter Blickfang sind die aus Edelstahl gefertigten, TÜV-geprüften Seitenschwellerrohre. Auf Wunsch auch mit Beleuchtung, die über die original Fernbedienung gesteuert werden kann und gerade in dieser Jahreszeit ein Mehr an Sicherheit bietet. Die legendäre Arden Jaguar Kühlerfigur, natürlich TÜV-geprüft, darf auf der Motorhaube nicht fehlen. In Kürze wird auch die Arden Dakar II Felge in 22“ sowie ein Aerodynamikpaket für den Jaguar F-Pace erhältlich sein.

Das Arden Soundsystem verleiht einem F-Pace mit Dieselmotor einen kraftvollen Klang und unterstreicht akustisch die sportliche Erscheinung des Fahrzeuges. Die verschiedenen Klangstufen lassen sich individuell per Tastendruck direkt am Lenkrad einstellen. So verbindet Arden gekonnt die Effizienz eines Dieselmotors mit dem Klang eines V8-Benziners. Die Arden Sportfedern sorgen nicht nur für einen sportlicheren Auftritt des F-Pace, sondern verbessern auch das Fahrverhalten. Die Federn sind so abgestimmt, dass trotz dessen – insbesondere bei hoher Geschwindigkeit – der Komfort nicht verloren geht. Selbstverständlich bietet Arden für den Jaguar F-Pace auch Leistungssteigerungen an. Für die Dieselmotoren zeichnen sich diese durch einen starken Antritt bei niedrigen Drehzahlen aus, und steigern die Leistung auf über 205 PS beim 2.0d und 340 PS beim 3.0d. Auch für die V6-Kompressormotoren entwickelt Arden Leistungssteigerungen mit bis zu 430 PS Spitzenleistung und einem fülligen Drehmoment.

Der Individualität des Innenraums sind auf Wunsch keine Grenzen gesetzt. Das Arden Aluminium Pedalset ist matt oder hochglanzpoliert erhältlich. Es sorgt für höhere Trittsicherheit und eine sportlichere Optik. Hochflorige, handgefertigte Arden-Einlegeteppiche verwandeln das Cockpit des Jaguar F-Pace in eine ganz persönliche Wohlfühlzone. In der Arden Sattlerei werden Vollleder oder Alcantara verarbeitet, ganz nach den individuellen Kundenwünschen. Darüber hinaus werden auf Wunsch Carbon und Echtholz im Innenraum des F-Pace verarbeitet. Die Jaguar Herstellergarantie bleibt bei allen Arden Modifikationen grundsätzlich erhalten. Darüber hinaus bietet Arden für Arden Leistungssteigerungen eine zusätzliche Motorgarantie an. Zusätzlich garantiert eine zwischen Arden und Jaguar Land Rover Deutschland bestehende Vereinbarung eine kundenfreundliche Abwicklung im Schadensfall über jede Jaguar Vertragswerkstatt.