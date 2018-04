Arden AJ 23 SVR

SPORTcars 07.03.2018 - Vom neuesten Ferrari bis zum Rolls-Royce Phantom präsentiert der 88. Genfer Autosalon jährlich das Who is Who der weltweiten Luxus-/ und Sportwagen-Neuheiten. Und auch das Krefelder Traditionsunternehmen Arden Automobilbau GmbH begibt sich dieses Jahr erneut auf den elitären PKW-Catwalk und zeigt seine neuesten Kreationen. Der anerkannte Experte für Jaguar Veredelungen auf höchstem Niveau gehört zu den ersten Anlaufadressen von Kennern stilvoller Automobil-Individualisierung. Diesem Ruf wird Arden auch mit seinen neuesten Entwicklungen gerecht. Auf dem eindrucksvollen Stand inmitten der angesehensten Automobilhersteller präsentiert der exklusive Spezialist sein umfangreiches Programm für den Jaguar F-Type SVR mit dem 5.0 Kompressor Motor.

Stilsichere Aerodynamikmodifikationen wohin das Auge blickt – auf Wunsch fertigt Arden seine Karosserieapplikationen sogar aus dem ultraleichten Kohlefasergewebe Carbon. Von der Front über die Flanken bis zum Heck setzen die Arden Designer optische Highlights und tauschen oder ergänzen Serienkomponenten wie Frontschürze, Seitenschweller, Heckschürze und Türgriffe. Ebenso wird der Frontgrill durch eine Eigenentwicklung mit beleuchtetem Logo ersetzt. Passend zur aufgefrischten Optik leisten markante, einteilige Räder mit Zentralverschluss-Optik ihren Beitrag. Die geschmiedete "Sportline GT" Leichtmetallfelge in 21-Zoll vereint dabei höchste Stabilität mit äußerst geringem Gewicht. Durch die Reduktion der ungefederten Massen reagieren die Räder noch agiler und setzen auch unter höchster Belastung jeden Lenkbefehl präzise um. Vorne tragen die 9x21 Zoll großen Felgen Hochleistungsreifen des Entwicklungspartners Continental in der Dimension 265/30 ZR21, während an der Hinterachse Felgen in 12x21 Zoll mit Reifen in 325/25 ZR21 die Kraft des Motors auf die Straße übertragen.

Besonders satt stehen die Arden-Leichtmetallräder Dank der Sport-Tieferlegung in den Radhäusern. Vier progressiv gewickelte Fahrwerksfedern senken den Schwerpunkt des F-Type um 30 Millimeter und unterstützen den Piloten bei performance-orientierter Fahrweise.



So sportlich die Arden-Veredelungen wirken, auch unter der Motorhaube bieten sie einiges. So verhilft der Jaguar-Spezialist dem SVR 5.0 Kompressor zu einer Motorleistung von 703 PS / 517 kW (Serie: 575 PS/ 423 kW). Gleichzeitig steigt das maximale Drehmoment auf kraftvolle 873 Newtonmeter. Möglich wird dies durch umfangreiche Modifikationen des Serienaggregats: Acht speziell gefertigte Schmiedekolben, ein Kompressor-Upgrade, ein modifiziertes Ansaugsystem aus Carbon sowie eine angepasste Steuerungselektronik werden durch die Arden-Motorspezialisten leistungsfördernd implementiert. Ein neues Hochleistungsabgassystem mit Metall-Katalysatoren setzt die erstarkten V8-Zylinder dabei klanggewaltig in Szene.

Sportlich zeigt sich auch der Innenraum dank hochwertigster Arden-Komponenten. Neue Einstiegsleisten, die Mittelkonsole aus Aluminium-bedampftem Designgewebe, das mit Leder und Alcantara veredelte Sportlenkrad sowie die neue Aluminiumpedalerie sind sowohl funktional als auch ästhetisch auf höchstem Niveau. Vom gesteppten Fußmattensatz bis hin zur Komplettlederausstattung mit Carbon-Applikationen erfüllt Arden Automobilbau auch im Interieur nahezu jeden Wunsch seiner exklusiven Klientel.



Für jene Kunden denen der Arden AJ 23 SVR noch nicht exklusiv genug ist, bietet das Krefelder Unternehmen eine streng limitierte Sonderserie des F-Type an. So wird fast zwanzig Jahre nach der Präsentation des legendären „Arden A-Type“ im Herbst diesen Jahres ein Nachfolger präsentiert. Das Sondermodell erhält, angelehnt an seinen Vorgänger aus dem Jahr 1999, ebenfalls einen eindrucksvollen Breitbau. Eine komplette Umgestaltung des Innenraums gehört ebenso zum Umfang der Sonderserie wie die Leistungskur auf über 700 PS. Die Auslieferung der ersten Modelle ist für das dritte Quartal 2018 geplant.



Weitere Informationen zum exklusiven Programm für Jaguar gibt es auf der Webseite www.arden.de.