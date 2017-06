CC-ZERO: Brandneues Felgen-Highlight von SCHMIDT

CC-ZERO: Brandneues Felgen-Highlight von SCHMIDT Foto: Jordi Miranda

SPORTcars 26.06.2017 - Die scheinbar unerschöpfliche Vielfalt an ein- bis dreiteiligen Rädern aus der Feder der Firma SCHMIDT Felgen in Bad Segeberg hat wieder einmal Zuwachs bekommen. Unter der Bezeichnung CC-Zero haben die Nordlichter die bekannte Vielspeichen-Technik mit einem ebenso kräftigen wie massiven Design vereint und damit quasi einen Klassiker neu aufgelegt, denn die „Verwandtschaft“ zur CC-Line Felge ist unverkennbar.

CC-ZERO: Brandneues Felgen-Highlight von SCHMIDT Foto: Jordi Miranda

CC-ZERO: Brandneues Felgen-Highlight von SCHMIDT Foto: Jordi Miranda

Die einteilige extrem concave CC-Zero, mit sportlich sichtbaren Radschrauben, hat in der Tat etwas Hypnotisches. Anfänglich in der Abmessung 8,5x19 erhältlich, gibt es die CC-Zero in den Einpresstiefen von 20 bis 45 ausschließlich als 5-Loch Felge. (Weitere Größen sind geplant). SCHMIDT Felgen liefert die CC-Zero in 2 Ausführungen: 8,5Jx19H2 ET45 112-5 ET45 in TitanMatt und in 8,5Jx19H2 in allen gängigen Lochkreisen (100-5 bis 120-5), Einpresstiefen 20-45 grundiert. Der Clou: Der versierte Tuner kann dem Kunden die CC-Zero in Finish & Stripes individualisierbar liefern. Somit ist der Phantasie keine Grenzen gesetzt und Ausführungen wie beispielsweise BlackGloss, SatinBlack, CandyRed, KawasakiGreen, HighGloss Silber oder optionale WheelStripes sind denkbar. Natürlich ist auch das Folieren einzelner Speichen als Alleinstellungsmerkmal möglich.

Das Team in Bad Segeberg hat sich – einmal mehr – voll „ins Zeug gelegt“.

CC-ZERO: Brandneues Felgen-Highlight von SCHMIDT Foto: Jordi Miranda

Zur Demonstration hat die Crew von SCHMIDT Felgen einen Satz der Highlight-Felge CC-Zero auf ein Golf-VI-Cabrio montiert. Das Fahrzeug verfügt ferner über ein Lowtec Gewindefahrwerk HiLOW 3 Megalow und eine gekürzte Antriebswelle von Werk2. Der Umbau auf die originale R-Front, breite Kotflügel an der VA von SRS-TEC, Rieger Seitenschweller und der Heckflügel vom Golf-VI-R-Cabrio setzen grandiose Akzente. Da wäre noch der R-Heckansatz mit mittigem Auspuff und schwarzen 100er Endrohren. Die Vollfolierung in Nardo-Grau und die Scheibentönungen wurden von LübeckInk aufgebracht. Das Design stammt von Showtime-Design Carwrapping aus Gera.



Bi-Xenon mit Kurvenlicht und GTI-Rückleuchten sind die i-Punkte schlechthin. In Kombination mit der neuen CC-Zero-Felge ein visueller Genuss!



Zusätzliche Informationen zu der neuen CC-Zero bzw. dem Fahrzeug direkt bei Volker Schmidt GmbH | Efeustraße 19 | 23795 Bad Segeberg | Telefon: 04551 / 9 64 50 | Telefax: 04551 / 9 29 27 | E-Mail: info@felge.de | Internet: http://www.felge.de