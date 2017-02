BMW M4 mit 20 und 21 Zoll by SCHMIDT REVOLUTION

BMW M4 mit 20 und 21 Zoll by SCHMIDT REVOLUTION Foto: Michael Göbelhoff

SPORTcars 07.02.2017 - Cabrios und Sportwagen waren in den 1980er-Jahren – die Firma SCHMIDT Felgen in Bag Segeberg ist 1985 von Volker SCHMIDT gegründet worden – gesuchte Exoten. Heute ist das Angebot demgegenüber fast schon verwirrend unüberschaubar. In diesen mehr als drei Jahrzehnten ist das Know-how der Felgenproduktion um so manche Erfahrung reicher geworden und auch die Technik hat sich ständig weiterentwickelt, unter anderem weil die heutigen Fahrzeuge ganz andere Anforderungen stellen.

Der „Proband“ ist diesmal ein BMW M4 mit der Werksbezeichnung F83. Dem vorzüglich designten Cabrio mit dem Bi-Turbo-Reihen-Sechszylinder und seinen drei Litern Hubraum werden von Hause aus schon weit mehr als 400 PS Leistung – nämlich genau 431 PS (= 317 kW) – sowie 500 Nm maximales Drehmoment entlockt. Das Team von SCHMIDT Revolution hat dem M4 eine wahrhaft gewaltige Rad-Reifen-Kombination verpasst: Mit RADINOX®-Außenbetten versehene dreiteilig verschraubte Schmidt FS-Line-Felgen der Dimension 10,5Jx20 mit Michelin Sport-Bereifung der Abmessung 265/30 R20 an der Vorderachse sowie 11,5Jx21 mit ebenso gewaltigen wie radhausfüllenden Reifen in 305/25 R21 an der Hinterachse. Der Einsatz der speziellen Außenringe aus RADINOX® verleihen der Felge einen ungewöhnlich hohen Glanz. RADINOX® ist zudem ein extrem harter und leichter Edelstahl!

Die Kombinationen passen übrigens ohne Karosseriearbeiten. Und der TÜV hat der Montage von 20- und 21-Zöllern in diesem speziellen Fall seinen Segen erteilt. Nebenbei bemerkt ist dieses Räderwerk auch mit der Keramikbremse passend.



Darüber hinaus hat man dem M4 diverse Carbonteile angedeihen lassen. Zusätzlich sorgen die verbauten Lowtec-Federn für den gewünschten Tiefgang. Und die Abgasanlage ab Kat mit EG-Betriebserlaubnis und Carbon-Endrohren von Friedrich Motorsport sorgt für die artgerechte „Kommunikation“ mit der Umgebung. Den krönenden Abschluss bildet die matte Folierung in Daytona Grey. So wie er dasteht, möchte man sofort losfahren …



Zusätzliche Information zu diesem BMW M4 direkt bei Volker Schmidt GmbH / Schmidt Revolution | Efeustraße 19 | 23795 Bad Segeberg | Telefon: 04551 / 9 64 50 | Telefax: 04551 / 9 29 27 | E-Mail: info@felge.de | Internet: www.felge.de