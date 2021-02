SPORTcars 25.02.2021 - Seit vielen Jahren gehört PRIOR Design ohne jeden Zweifel zur absoluten Elite der Tuning-Branche im Bereich der Konzeption und Realisierung spektakulärer BreitbauKits und feiert beachtliche internationale Erfolge. Nun folgt das nächste überragende Projekt, welches in Kooperation mit dem Team von JP Performance rund um den extrem beliebten Inhaber Jean Pierre Kraemer umgesetzt wird: ein unvergleichliches Breitbau-Bodykit für den VW Beetle. Wer mehr über den Weg dieses Bausatzes von der Idee über die Konzeption und den Prototypen-Bau bis hin zum fertigen Produkt erfahren will, kann dies in der mehrteiligen Video-Dokumentation auf dem YouTubeKanal von PRIOR Design tun, in der Geschäftsführer Andreas Belzek alle wichtigen Facts und Entwicklungen vorstellt.

Das PRIOR Design-Kit für den Beetle wird mit offizieller Genehmigung der Spieleentwickler aus Japan und der Volkswagen AG zum Preis von 5.950 Euro brutto in streng limitierter Auflage von nur 53 Exemplaren weltweit entstehen – so ist maximale Exklusivität garantiert! Alle Bodykits samt der zugehörigen Zertifikate werden durch Andreas Belzek und Jean Pierre Kraemer handsigniert. Wer eines der Kits ergattern will, sollte sich beeilen, wenn es ab 7. März um 12 Uhr über die PRIORWebseite bestellbar ist – wie von PRIOR Design gewohnt, werden nämlich sicherlich wieder innerhalb weniger Minuten alle Exemplare ausverkauft sein!



Übrigens: Als weiteres kleines Schmankerl plant PRIOR Design für den kommenden Sommer ein großes Mega-Event am Hauptsitz in Kamp-Lintfort, an dem alle Käufer des Beetle-Kits mit ihren Fahrzeugen teilnehmen sollen.



Weitere Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen gibt es bei:



PRIOR Design GmbH

Carl-Friedrich-Gauss-Str. 64

47475 Kamp-Lintfort

Tel.: 02842 / 9757-00

Fax: 02842 / 9757-010

E-Mail: info@prior-design.de

www.prior-design.de