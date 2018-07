Neuer Widebody-Kit PD700GTR für den AMG GT

Neuer Widebody-Kit PD700GTR für den AMG GT Foto: Prior Design

SPORTcars 16.07.2018 - Schon im Serienzustand begeistert die wunderschöne Coupé-Formgebung des Mercedes-AMG GT S mit langer Motorhaube und weit zurückgesetzter Fahrgastzelle sowie betörenden Karosserie-Rundungen. Auch dank seiner Breite und der geringen Höhe steht der Zweitürer satt auf der Straße und ist zweifellos ein Traum vieler Autofans. Noch eindrucksvoller tritt der Wagen nun auf, wenn er mit dem neuen Widebody-Kit von Prior Design ausgerüstet ist. Es trägt den Namen PD700GTR und lässt den Porsche 911-Konkurrenten aus Affalterbach fast schon unverschämt muskulös auftreten. So kann sich der Fahrer sicher sein, mit seinem Sportwagen die Hauptattraktion zu werden, wo auch immer er auftaucht.

Wichtigster Bestandteil des Kits sind natürlich die extrem ausladenden Karosserieverbreiterungen an der Vorder- und der Hinterachse. Für eine formschöne Verbindung der Achsen sorgen neue Seitenschweller. Zusätzlich umfasst der Bausatz komplett Front- und Heckschürzen – vorne samt Spoilerlippe und Cupwings sowie hinten inklusive großem Diffusor und ebenfalls Cupwings. Eine Motorhaube und der mehrteilige, feststehende Heckspoiler runden das Paket ab. Produziert wird der Bodykit auf Wunsch komplett aus Carbon. Zwingend notwendig ist bei derart vergrößerten Radkästen ferner ein neuer Felgensatz: Der AMG steht auf geschmiedeten Prior Design PD3Forged-Rädern mit fünf Doppelspeichen, die sich mit ihrem schwarzen Finish gut von der rot lackierten Karosserie absetzen. Die Dimensionen der Dreiteiler betragen 9,5x20 und 12,5x21 Zoll, die Continental-Bereifung misst 245/30 ZR20 und 305/25 ZR21.

Gleichfalls modifiziert präsentiert sich der bereits ab Werk hochwertig ausgestattete Innenraum des GT S. Dank zahlreicher aus Carbon produzierter Zierelemente wirkt das Cockpit zugleich noch edler und sportlicher, sodass es den Spirit des äußerlichen Auftritts perfekt weiterverfolgt.



Da ein kerniges Motorgrollen bei einem solchen Sportcoupé fast schon zum Pflichtprogramm gehört, legte Prior Design in dieser Hinsicht ebenfalls nach: Der vier Liter große Biturbo-V8 des GT S wurde durch eine neue Abgasanlage samt Klappensteuerung ergänzt. Eine perfekte Abrundung der Optik und des fahrdynamischen Könnens stellen zu guter Letzt die H&R-Sportfedern dar, welche die Karosserie des Mercedes' um 40 Millimeter absenken. So erfüllt der GT S nicht nur sämtliche Voraussetzungen, um ein erstklassiges Showcar zu sein, sondern soll auch auf der Rennstrecke überzeugen. Aktuell führt Prior Design mit dem Profi-Rennfahrer und Inhaber von Pure Energy David Schiwietz Testfahren auf dem Nürburgring durch. Die Ergebnisse und weitere Informationen werden in Kürze veröffentlicht.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen gibt es direkt bei: PRIOR-DESIGN | Carl-Friedrich-Gauss-Str. 64 | 47475 Kamp-Lintfort | Tel.: 028 42 / 975 700 | Fax: 028 42 / 975 7010 | E-Mail: nfo@prior-design.de | www.prior-design.de