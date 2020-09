Die Anlehnung an das Original zeigen insbesondere die weit ausgestellten Karosserieverbreiterungen vorne und hinten, welche den Wagen extrem stämmig und kraftvoll auftreten lassen. Dazwischen erstrecken sich neue Seitenschweller inklusive Schwertern. Die Motorhaube zitiert mit ihren drei Lufteinlässen über dem Kühlergrill den Sport quattro. Im Übrigen tritt die Front dank einer neuen Stoßstange samt eines Spoileransatzes und einer vorgeschobenen Spoilerlippe sowie seitlichen Cupwings nun deutlich brutaler und aggressiver auf: Sie erinnert an einen reinrassigen Hochleistungssportler oder gar Rennwagen. Den nicht minder bulligen Abschluss des ausgeklügelten Designs bildet die neue Heckschürze samt des markanten Diffusors-Einsatzes mit vier ausgeprägten Finnen, in dem pro Seite ein dickes Abgas-Endrohr mündet.

In Anlehnung an die Zahl der vergangenen Jahre seit der quattro-Einführung wird PRIOR den Widebody-Aero-Kit für das Audi Coupé in einer streng limitierten Auflage von nur 40 Exemplaren anbieten. Die Fertigung findet natürlich in höchster Qualität und „Made in Germany“ am Unternehmenssitz in Kamp-Lintfort statt. Jeder einzelne der Bodykits wird zudem exklusiv persönlich von PRIOR-Chefdesigner Andreas Belzek sowie Jean Pierre Kraemer und Dr. Rouven Mohr persönlich signiert. Der Verkaufsstart für vorbestellte Kits wird noch im September auf www.prior-design.de veröffentlicht.



