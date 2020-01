Aus dem superleichten und charakteristisch schimmenden Faserverbundwerkstoff bestehen neben dem mächtigen Frontspoiler, dem großformatigen Frontrahmen, der Motorhaubenhutze und dem Dachspoiler auch die jeweils vierteiligen Karosserieverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse, die Lufteinlassrahmen in den vorderen Kotflügeln sowie die Seitenschweller, welche das Fahrzeug über seine gesamte Länge hinweg noch maskuliner wirken lassen. Für das Heck entwickelte das PRIOR-DESIGN-Team rund um Firmengründer und -inhaber Andreas Belzek einen passenden Diffusor sowie wohldimensionierten Dach- und Heckklappenspoiler.

Parallel erhielt der Roberto Geissini-Urus von PRIOR-DESIGN auch einen hauseigenen XXL-Radsatz: Trotz ihres gewaltigen 24-Zoll-Formats wirken die PD6-Schmiedefelgen erstaunlich filigran. Besohlt wurden die glanzschwarzen Mehrteiler mit Gummiwalzen der Dimensionen 285/30R24 und 335/30R24. Last but not least reduziert ein Tieferlegungsmodul aus dem Hause H&R die Bodenfreiheit des Lamborghinis und beschwert dem im Roberto Geissini-Design auf seitenmattem Schwarz folierten Hochleistungs-SUV damit sowohl eine geduckte Optik, als auch eine optimierte Straßenlage.



Übrigens: Der Lamborghini Urus wird nicht das einzige PRIOR-DESIGN-Projekt im Roberto Geissini-Look bleiben. Es ist vielmehr geplant, im Zuge der neuen Geschäftspartnerschaft eine kleine Roberto Geissini-Fahrzeugserie auf die Räder zu stellen.



