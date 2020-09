SPORTcars 05.09.2020 - Tuning von Elektroautos? Das geht gar nicht oder will doch zumindest absolut niemand, oder? Falsch gedacht! Es geht sehr wohl – und wie! Die perfekte Basis für ein herausragendes Tuning-Fahrzeug bildet beispielsweise der Porsche Taycan, der alles andere als ein langweiliges Ökomobil ist, sondern den Fokus auf eine spektakuläre Optik und außergewöhnliche Performance setzt. Dieses Konzept begeisterte auch Prior-Design .

Das international renommierte Team aus Kamp-Lintfort rund um den Unternehmens-Inhaber und erfahrenen Chefdesigner Andreas Belzek fand und drehte gekonnt die richtigen Stellschrauben, um dem Stuttgarter Stromer ein einzigartiges, nochmals ungleich bulligeres und brachialeres Erscheinungsbild zu verleihen. So wird der Taycan endgültig zum unverwechselbaren Highlight, das die Blicke unweigerlich auf sich zieht, wo immer er auftaucht.

Prior-Design schneiderte ihm einen spektakulären Widebody-Kit auf den Leib, dessen essentielle Bestandteile natürlich die Verbreiterungen der Kotflügel darstellen, wobei die vorderen sich durch integrierte, riesige Lufteinlässe auszeichnen: An der Front legt der Porsche so um 60 Millimeter zu, an der Hinterachse gar um 100 Millimeter. Ergänzend gibt es für die Front einen Spoileransatz, Lufteinlass-Rahmen und seitliche Cupwings. Zwischen den Achsen wird die neue Breite durch einen Satz entsprechender Seitenschweller fortgeführt und der Blick auf das Heck offenbart nochmals ein weiteres atemberaubendes Highlight: Neben einem ausgeprägten Diffusor-Ansatz thront hier nämlich ein großer, feststehender Heckflügel im Motorsport-Stil auf der Kofferraumklappe.